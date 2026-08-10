El Gobierno aclara que la cifra de personas que llegaron a Ceuta en la entrada masiva se mantiene en 72.000

Decenas de migrantes intentan cruzar a España desde Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cifra de personas migrantes que llegaron a Ceuta durante la entrada masiva del 30 de julio no se ha elevado y se mantiene en 72.000.

De acuerdo con fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la cifra no se ha elevado, en referencia a las declaraciones ofrecidas por el ministro Ángel Víctor Torres en una comparecencia en Ceuta este lunes, donde habló de 80.000 personas.

Sin embargo, desde el Departamento inciden que Torres lo que hizo fue dimensionar la situación del 30 de julio comparándola con la población de Ceuta. "La cifra no se ha elevado en ningún caso", han recalcado.

Fue el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quien cifró el martes 4 de agosto la entrada masiva de migrantes en 72.000 personas. Según ha afirmado Torres este lunes, "en cuestión de 24 a 48 horas la mayoría regresaron".