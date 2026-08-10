El Gobierno asegura haber "dado la cara" en la crisis de Ceuta, multiplicando los recursos y efectivos

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, el socialista Óscar López, sostiene que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estado al frente de la gestión de la crisis migratoria en Ceuta y ha multiplicado los recursos económicos y los efectivos tras la llegada de decenas de miles de personas a la ciudad autónoma.

En declaraciones a los medios desde la sede del Ministerio, López ha dicho que el Ejecutivo Central "ha dado la cara" y ha puesto "todos los recursos que hacían falta", al día siguiente de la manifestación en la ciudad autónoma --encabezada por el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas (PP)-- en la que unas 15.000 personas reclamaron "respuestas" al Gobierno y a las autoridades europeas.

El dirigente del PSOE ha asegurado que "respeta" cualquier manifestación aunque ha puntualizado que el Gobierno central "ha multiplicado los recursos en Ceuta" para la gestión de esta crisis, "no solo recursos económicos sino también efectivos", según ha recalcado.

Considera además que la presencia este mismo lunes del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que se ha reunido con Vivas, demuestra que el Gobierno sigue trabajando junto con el resto de administraciones.

Por otro lado, respecto a la acogida de los menores no acompañados que entraron en Ceuta durante el cruce masivo del pasado 30 de julio, López ha recordado a las comunidades autónomas gobernadas por el PP que tienen la obligación de participar en el reparto.

EL PP TIENE UN PROBLEMA CON VOX

El ministro ha sido preguntado al respecto, después de la negativa de varios consejeros autonómicos de Vox --Extremadura, Castilla y León y Aragón-- de no asistir a la reunión de este jueves en la que se espera acordar el reparto de los menores no acompañados en las distintas comunidades.

En ese sentido ha enfatizado que la ley obliga al reparto solidario con criterios objetivos y las comunidades del PP deben cumplirla. "El PP tienen sus problemas con Vox, pero tendrá que resolverlos porque hay que cumplir la ley", ha apuntado.

Finalmente ha evitado pronunciarse sobre la alerta lanzada por el sindicato policial Jupol, sobre la entrada de una decena de yihadistas durante el cruce masivo a Ceuta que todavía permanecerían en territorio nacional. "No tengo esa información", ha señalado.