El Gobierno asume que tendrá que alargar varias semanas la defensa de Zapatero hasta que comparezca ante el juez

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, durante su intervención en el mitin. A 14 de mayo de 2026, en Cádiz (Andalucía, España). - Nacho Frade - Europa Press

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno seguirá encabezando la defensa pública del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero durante varias semanas, una vez que el juez ha retrasado su comparecencia hasta el 17 y 18 de junio y se muestra dispuesto a aguantar la creciente presión por los indicios en su contra.

Horas después de ser imputado por delitos de tráfico de influencias y organización criminal, el exdirigente socialista publicó un breve vídeo negando los hechos en el que aseguraba que daría explicaciones a los medios de comunicación en los próximos días.

Sin embargo, una semana después, en el Ejecutivo dan por hecho que no volverá a hacer declaraciones públicas hasta que comparezca en sede judicial, una cita que en principio estaba prevista para el próximo martes 2 de junio, pero que Zapatero pidió retrasar para poder analizar el extenso sumario de la causa.

Los indicios en su contra han ido creciendo en los últimos días, con la publicación del sumario que detalla la actividad de su socio, Julio Martínez Martínez y revela, por ejemplo, que la Policía halló en la caja fuerte del despacho del expresidente decenas de joyas de valor, por ahora, desconocido.

ENTIENDEN QUE PIDA MÁS TIEMPO

En el Gobierno se resignan ante este aplazamiento, que les obliga a seguir asumiendo su defensa durante más tiempo --mientras la presión crece y los socios parlamentarios empiezan a pedir adelanto electoral-- pero se muestran comprensivos con Zapatero y entienden que pida tiempo para defenderse con las mayores garantías posibles.

En los últimos días varios miembros del Gobierno emplazaban a la declaración en el juzgado y aseguraban que estaban "deseando" que compareciese porque confían que pueda defenderse y despeje las dudas sobre su actividad.

Pero no les queda más remedio que adaptarse a los "tiempos judiciales" y, según trasladan fuentes gubernamentales seguirán manteniendo la "prudencia" y continuarán defendiendo la inocencia de Zapatero porque, insisten, todavía no hay nada que pruebe su culpabilidad.

IGUAL QUE HACE UNA SEMANA

Consideran que están igual que hace una semana, a pesar de que cada vez se conocen más detalles de la investigación, se repiten las menciones a la participación de Zapatero en el rescate de la aerolínea Plus Ultra y el juez José Luis Calama sospecha que participó en operaciones de venta de petróleo y oro, entre otros señalamientos.

En todo caso, en el Ejecutivo se muestran decididos a aguantar esta "espera" de más de veinte días hasta la nueva citación y aseguran que son un Gobierno que sabe "resistir".

El presidente Pedro Sánchez ofrecerá este miércoles una rueda de prensa en Roma, después de reunirse en audiencia privada con el Papa León XIV y previsiblemente volverá a respaldar a Zapatero, igual que hizo el pasado miércoles en el Congreso, donde le mostró "todo su apoyo".