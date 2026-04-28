El Gobierno condena el intento de atentado contra Trump y ve preocupante la "escalada de violencia política" de Abascal

La ministra portavoz, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). Coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el Consejo de Ministros ha aprobado este ma - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha condenado "sin paliativos" el intento de atentado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la vez que ha mostrado su preocupación por la "escalada de violencia verbal y política" del líder de Vox, Santiago Abascal, que a su juicio está "blanqueando" el PP como socio en sus gobiernos autonómicos.

"El Gobierno condena sin paliativos, de manera rotunda, este intento de atentado contra el presidente Trump", ha respondido Saiz en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en la que también ha asegurado que desde el Gobierno observan "con grave preocupación" la escalada de violencia política y de violencia verbal en otros países, pero también en España.

Dicho esto, la portavoz del Ejecutivo se ha referido además a las afirmaciones de Abascal en un acto preelectoral de Vox en Cádiz, donde llamó "rata" al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y "mierda" al presidente del Gobierno. También ha subrayado que el líder de Vox no hizo "nada" frente a los insultos a Pedro Sánchez que se escucharon durante su intervención, que también "han sido utilizados anteriormente" por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Frente a esto, ¿dónde está el PP?, porque son sus socios", ha incidido Saiz, para quien los 'populares' están "blanqueando" las afirmaciones e insultos de Vox "cuando no participando". "La violencia siempre conlleva más violencia, nunca es el camino y no es aceptable en democracia. Y frente a eso la condena a la que apelo que se proceda", ha zanjado.