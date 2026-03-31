El Gobierno descarta que Estados Unidos se vaya de las bases de Rota y Morón: "Es un escenario que no contemplamos"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho este martes que el Gobierno no contempla que Estados Unidos saque sus tropas de las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla), después de que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, haya dicho que se replantearán su posición en la OTAN por la postura española de negarles el uso de las bases en la guerra en Irán.

"Es un escenario que no contemplamos porque las bases americanas están realizando una labor importante en tiempos de paz y estamos seguros de que en esos escenarios vamos a seguir colaborando", ha asegurado la titular de Defensa en declaraciones a los medios de comunicación después de su comparecencia en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional a petición del Partido Popular para informar sobre las repercusiones de la guerra.

Tras reiterar la postura del Gobierno en contra de una guerra "ilegal e inaceptable", Robles ha dicho desconocer cómo evolucionará la situación, pero ha insistido en que su posición antibelicista "no es obstáculo" para que España siga apareciendo como un país "firmemente comprometido con la paz y con el multilateralismo".

Desde el Ministerio de Defensa sostienen que "las bases siguen funcionando" con la "exclusiva limitación" de no apoyar actuaciones relacionadas con la guerra, e incluso subrayan que los militares y generales norteamericanos reconocen la labor y el trabajo de España.