El Gobierno se escuda en que fue un "hecho puntual" para justificar que no se informó de la entrada de buques marroquíes

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, se ha escudado en que la incursión de varios buques de la Marina marroquí en aguas de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, al mismo tiempo que se producía la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma, fue un "hecho puntual" que se resolvió a través del diálogo para justificar que desde el Ejecutivo no se informara al respecto.

Así lo ha hecho durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tras ser preguntada en tres ocasiones por qué este suceso no se conoció hasta este lunes, cuando lo desveló el diario 'El País', y por qué el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no lo mencionó durante su comparecencia ante el Congreso de los Diputados del pasado 3 de septiembre para informar sobre la crisis en Ceuta.

"Estamos hablando de un hecho puntual" que los dos países resolvieron "con total normalidad en el marcho de sus relaciones de buena vecindad", ha sostenido Saiz, repitiendo prácticamente palabra por palabra lo señalado la víspera por el propio Sánchez al ser preguntado sobre la incursión de los barcos marroquíes en aguas de Ceuta.

"Fueron días de mucha tensión", ha afirmado la ministra portavoz, en línea con lo esgrimido por el presidente, subrayando que si algo destacó fue "la interlocución absolutamente fluida y constante" con Marruecos.

Fuentes gubernamentales han precisado que este tipo de sucesos son más frecuentes de lo que parece, rebajando así la importancia de lo sucedido, como también hizo el presidente del Gobierno, que no quiso vincular la entrada en aguas ceutíes de los buques marroquíes con la avalancha de migrantes que se estaba produciendo al mismo tiempo.

VISITA HISTÓRICA DE LOS REYES

Por lo que se refiere a la visita de los Reyes a Ceuta, ha reconocido que es un "viaje histórico", ya que es el primero desde el efectuado en 2007 por Juan Carlos I y Sofía, "también bajo una administración socialista", y lo ha enmarcado "en la más absoluta normalidad" al ser a "dos ciudades españolas", tras ser preguntada sobre si el Gobierno teme algún tipo de represalia de Marruecos y si ha habido contactos previos con el país vecino, que por ahora no ha reaccionado oficialmente.

Asimismo, Saiz ha querido dejar claro que con esta visita el Gobierno no da por superado lo ocurrido el pasado mes de julio en Ceuta, sino que va a "seguir acompañando" a esta ciudad autónoma. "Hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba (...) en un buen momento económico", ha afirmado.

En este sentido, ha precisado que se seguirá acompañando no solo desde el punto de vista migratorio "sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera y de crecimiento económico".

La también ministra de Inclusión y Seguridad Social ha reivindicado que el Gobierno ha cumplido con el compromiso que adquirió el pasado 24 de septiembre de que se recuperaría la franja del litoral durante la primera quincena de octubre, como lo demuestran los recientes desalojos de las playas del Trampolín y del Guano, "que se han desarrollado con éxito y sin incidencias destacables".

"Dijimos que trabajaríamos incansablemente para que Ceuta recobrara la normalidad y lo estamos haciendo", ha subrayado, cifrando en 11.686 los migrantes que han regresado a Marruecos desde el 30 y 31 de julio, 10.161 de ellos de forma voluntaria y otros 525 tras ser expulsados.