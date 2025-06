El Gobierno insiste en que acuerdo con Rutte garantiza que España no tendrá que gastar el 5% en defensa que pide Trump

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante la cumbre de la Comunidad Política Europea, a 16 de mayo de 2025, en Tirana (Albania). - Pool Moncloa/Fernando Calvo - Archivo

No está prevista una bilateral entre Sánchez y el presidente de Estados Unidos

LA HAYA , 23 Jun. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Daniel Blanco) -

El Gobierno ha insistido en que el acuerdo alcanzado entre el presidente Pedro Sánchez y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, da garantías a España para no tener que invertir el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) en defensa que sigue reclamando Estados Unidos, e insiste en que gastará el 2,1%.

Fuentes de Moncloa sostienen que el acuerdo alcanzado este domingo introduce una serie de enmiendas que otorgan flexibilidad a España mientras que los países que quieran alcanzar ese nivel de inversión puedan hacerlo.

A pesar de los recelos de Estados Unidos, que este mismo lunes ha insistido en que todos los aliados que participan en la cumbre de La Haya que comienza este martes se comprometerán con elevar el gasto militar hasta el 5% del PIB --según ha indicado el embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker-- el Ejecutivo español considera que tiene garantías de que nadie podrá exigirle una inversión mayor a la prevista.

Esta será la primera vez que coincidan Sánchez y Donald Trump en el segundo mandato del presidente de Estados Unidos, aunque no está previsto un encuentro bilateral, según precisan fuentes de Moncloa.

RUTTE CREE QUE ESPAÑA TENDRÁ QUE GASTAR EL 3,5%

Además, este mismo lunes, el propio Rutte se ha mostrado convencido de que España no podrá alcanzar sus compromisos con la Alianza gastando solo el 2,1%, sino que tendrá que llegar al 3,5%, --que sumando el 1,5% para gastos relacionados con la seguridad hacen el 5%--. Rutte además dijo que en la OTAN no hay cláusula de exclusión y no entiende de pactos o acuerdos paralelos".

Al preguntar sobre si este acuerdo tiene el beneplácito de Estados Unidos, el aliado que más ha aportado históricamente a la OTAN, las fuentes del Gobierno consultadas recalcan que España ha alcanzado un acuerdo con Rutte, que es la máxima autoridad de la OTAN y es, apuntan, con quien deben discutir este asunto.

Insisten además en que ha negociado de buena fe, siguiendo el procedimiento y respetando los tiempos previstos con conversaciones muy intensas en los últimos días.

ESPAÑA ASEGURA QUE CUMPLIRÁ LOS COMPROMISOS

La conclusión, según el Ejecutivo, es que ha llegado a un entendimiento que permite cumplir las obligaciones marcadas por la OTAN y a la vez preservar los intereses nacionales, que pasan por no gastar el 5% en defensa sino el 2,1%, el nivel de gasto.

España defiende que ha logrado dejar de lado la exigencia de gastar un porcentaje de PIB concreto, pero sigue comprometido a cumplir con los objetivos que marcados por los aliados. El cálculo que han hecho las autoridades militares españolas, según el Gobierno, es que los fondos necesarios para llegar a esa meta equivalen al 2,1% del PIB.

En todo caso, las fuentes gubernametnales consultadas consideran que el pacto es positivo para el conjunto de la Alianza porque preserva la unidad. Los países que quieran seguir la senda del 5% podrán hacerlo y aquellos que no, como España, tendrán flexibilidad.

SEGURIDAD JURÍDICA

En la misma línea insisten en que el pacto aporta seguridad jurídica a España e incluso señalan que está protegido por "una triple llave". La primera es la enmienda que se ha redactado con una "ambigüedad constructiva" que permite a España interpretar que no está obligado a ese nivel de gasto.

La segunda llave es que Rutte confirma esa interpretación, señalando que el compromiso de España es alcanzar los objetivos que marca la OTAN con independencia de un determinado gasto relativo al PIB. Por último Sánchez volvió a dirigirse al secretario general para reafirmar que solo en ese entendimiento España suscribirá el acuerdo que firmen los Aliados al final de la cumbre de La Haya.