El Gobierno reconoce en el Supremo que no ha evaluado a ningún menor migrante no acompañado en Canarias desde marzo

Canarias acusa el Ejecutivo de intentar "dilatar" su atención a los menores y reprocha que no haya actuado como le ordenó el tribunal

La Abogacía del Estado, en representación del Gobierno central, ha reconocido este jueves ante el Tribunal Supremo que "todavía no ha podido evaluar individualmente" a ninguno de los menores migrantes no acompañados que pidieron asilo en Canarias y que "no se ha realizado todavía ninguna medida de acogida".

Durante la vista celebrada esta mañana en la sede del alto tribunal, también se ha pronunciado la representación legal del Gobierno de Canarias, que ha acusado al Ejecutivo central de intentar "dilatar" su atención a unos mil menores migrantes no acompañados que pidieron asilo en dicha comunidad autónoma.

Así, Canarias ha afeado que el Ejecutivo central presentara el miércoles a última hora una propuesta de protocolo, cuya aprobación no se prevé hasta el 30 de septiembre. "Hay que ejecutar el auto", ha dicho la abogada, en referencia a la resolución que dictó el alto tribunal el pasado 25 de marzo.

