La Guardia Civil busca a un conductor kamikaze que irrumpíó en la frontera de Ceuta desde Marruecos

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

CEUTA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil están buscando desde la mañana de este lunes en Ceuta al conductor de un vehículo que entró de madrugada desde Marruecos por el paso fronterizo de El Tarajal, según confirmaron fuentes del Instituto Armado.

El hombre superó a gran velocidad la frontera española, recorriendo más de un kilómetro hasta abandonar su vehículo después de un accidente en la avenida Reyes Católicos, que linda con la carretera que desemboca en la frontera que separa España de Marruecos.

Los agentes de la Guardia Civil, al percatarse del abandono del vehículo, procedieron a inspeccionar el mismo en busca de drogas o algún inmigrante irregular. No es algo frecuente, pero en la zona ya se han producido algunos episodios en este sentido. El más sangriento de todos ocurrió en 2018, cuando varios inmigrantes fueron abandonados en el mismo lugar tras un hecho de similares características.

Sin embargo, en esta ocasión no se ha encontrado droga ni ningún inmigrante. La búsqueda del sujeto continúa, de momento, sin resultados.