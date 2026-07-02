Hoy llega a Madrid un vuelo desde Venezuela con 96 españoles, con lo que asciende a 312 los evacuados tras el terremoto

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un vuelo de Iberia procedente de Venezuela aterrizará hoy en Madrid con 96 españoles, 24 venezolanos y otros ciudadanos europeos, según informan fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, se trata de 3 nacionales de Francia, uno de Países Bajos, 3 de Irlanda, 3 de Portugal y uno de Rumanía.

Con el vuelo de hoy, han sido evacuadas a España un total de 312 personas de las cuales 244 son españolas y 68 de otras doce nacionalidades.

Hoy también se ha actualizado la cifra de españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha situado en 27, uno más que en la última actualización de cifras. Asimismo, el dato de compatriotas desaparecidos se reduce de 150 a 137, pero se mantiene en 11 los que se encuentran bajo los escombros.

Fuentes del departamento liderado por José Manuel Albares han insistido en que Exteriores mantienen abiertas "todas las líneas de emergencia consular", que se pueden consultar en la redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, y "se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen".

Las autoridades de Venezuela han elevado a cerca de 2.300 los muertos y más de 11.000 los heridos por los seísmos de 7,5 y 7,2 en la escala de Richter registrados hace una semana en el centro de la costa venezolana.