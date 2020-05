Iglesias avisa de un posible nuevo caso de corrupción en el PP por el apartamento de Ayuso: "Es muy grave"

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha afirmado este miércoles que si finalmente se demuestra que el apartamento de lujo en el que vive la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "se lo está pagando un empresario", será un nuevo "caso de corrupción" en el PP, y ha avisado de que la ciudadanía no lo va a consentir, y menos "en una situación de pandemia".

Así lo ha asegurado en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, en la que el presidente del PP, Teodoro García Egea, le ha preguntado sobre las funciones que tendrá en el desconfinamiento, y le ha acusado de "olvidarse de la gente".

Tras defender que el Gobierno está velando por el interés general, Iglesias ha denunciado que, sin embargo, al PP es noticia "por defender el interés particular", en relación a la polémica que afecta a la presidenta madrileña por el apartamento en el que se está alojando durante la pandemia.

"Es muy grave que Ayuso sea noticia, no por vivir en un apartamento de lujo, que tiene derecho a vivir donde quiera, pero que se lo pague ella. Porque si no se lo está pagando ella, y se lo está pagando un empresario, de nuevo tenemos un caso de corrupción. Le aseguro que la ciudadanía en una situación de pandemia no va a consentir más casos de corrupción", ha advertido.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)