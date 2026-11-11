Interior registra once detenidos hasta las 8.00 horas por quema de contenedores y atentado contra autoridad

Actuación de la Policía ante la presencia de un piquete en Pamplona durante la huelga general del 11N - Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han detenido a once personas por incidentes producidos durante la huelga general convocada este miércoles 11 de noviembre, según el balance del Ministerio del Interior hasta las 8.00 horas.

Las primeras horas de la jornada de huelga convocada por los sindicatos por el acceso a la vivienda y la mejora de los salarios ha dejado cuatro detenidos en Málaga por el incendio de contenedores y pintadas, así como un detenido en La Rioja por atentado a agente de autoridad.

Según fuentes del Ministerio del Interior consultadas por Europa Press, hasta las 8.00 de la mañana también se han registrado incidentes en Almería, donde se han producido cuatro arrestos, entre otros puntos de España como Alicante y Valencia, con un detenido, respectivamente.

El Ministerio del Interior tiene previsto ir actualizando el número de detenidos de una huelga que ha dejado diferentes incidentes y quejas por "violencia policial", como la denunciada por los sindicatos en Mercamadrid o en el Metro de Granada.

La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior dictó una instrucción para que las direcciones generales de la Policía Nacional y la Guardia Civil planificaran los dispositivos necesarios que permita las protestas en el marco de la huelga general, pero impidiendo barricadas o "piquetes que utilicen la violencia".

La orden de Interior es garantizar la seguridad en infraestructuras críticas, así como en polígonos industriales, mercados centrales de abastecimiento o pequeños establecimientos comerciales.