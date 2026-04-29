Interior y República Domincana firman un convenio de cooperación en seguridad que incluye narcotráfico y terrorismo

El ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska, y su homóloga en República Dominicana, Faride Raful, firman un tratado bilateral con sobre cooperación en seguridad en la capital, anto Domingo, a miércoles 29 de abril de 2026. - MINISTERIO DEL INTERIOR

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha suscrito un convenio bilateral con su homóloga de República Dominicana, Faride Raful, para cooperar en materia de seguridad y contra la "delincuencia transnacional" en delitos económicos y de terrorismo, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, ciberdelincuencia o violencia de género, entre otros.

El texto, firmado este miércoles en Santo Domingo, recoge también la cooperación entre ambos países contra la violencia de género, delitos contra menores, medioambientales y contra el patrimonio cultural, según ha anunciado el Ministerio de Interior en un comunicado recogido por Europa Press.

El titular de Interior ha asegurado que el convenio incorpora "un nuevo marco jurídico" para reforzar "los mecanismos de colaboración" y fomentar "el intercambio de información, la asistencia técnica y la formación".

En este sentido, ha advertido que los delitos recogidos en el tratado "no reconocen fronteras", y ha defendido las respuestas "coordinadas, sólidas y basadas en la cooperación internacional" contra el crimen organizado. Marlaska ha asegurado que este acuerdo ejemplifica la "excelente" relación entre España y el país caribeño.

El ministro también se ha reunido con el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas de la República Dominicana, el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, y le ha agradecido su "permanente colaboración" en la "lucha contra el narcotráfico".