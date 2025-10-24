Irene Montero avisa a Sánchez que su foto con Trump le perseguirá "toda la vida" y exige una ruptura total con Israel

La secretaria política de Podemos, Irene Montero, atiende a los medios tras el registro de una iniciativa en apoyo a la comunicadora Cristina Fallarás y en contra la violencia machista en el Congreso de los Diputados, a 24 de octubre de 2025, en Madrid (E - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 'número dos' de Podemos, la eurodiputada Irene Montero, ha advertido este viernes al presidente Pedro Sánchez que su foto en Egipto respaldando el plan de paz de Donald Trump para Oriente Próximo "le perseguirá toda la vida" y ha vuelto a exigir al Gobierno que rompa de inmediato sus relaciones "comerciales, militares y diplomáticas" con Israel, pues el embargo que aprobó que convalidó el Congreso, con el voto también de la formación morada, es un "fake".

A las puertas del Congreso, tras registrar una proposición no de ley de apoyo a la periodista Cristina Fallarás, Montero se ha referido así a las informaciones sobre atraques de barcos con munición en puertos españoles camino de Israel y a la investigación abierta por parte de la Audiencia Nacional contra el presidente de Sidenor por vender sin autorización acero a una empresa de armamento israelí.

La dirigente de Podemos ha acusado a Israel de no respetar el alto el fuego decretado en Gaza, de haber vuelto a bombardear la Franja y de anunciar que quiere anexionarse Cisjordania. Por tanto, ha sostenido que este "plan de exterminio del pueblo palestino no va a acabar hasta que no estén los genocidas entre rejas y completamente desarmados y que la gente tiene que seguir movilizándose".

EL SHOW DE TRUMP

Montero ha añadido que el encuentro de presidentes de varios países, entre ellos el español, con el estadounidense Donald Trump hace unos días en Egipto para respaldar el plan de paz en Gaza fue un "show" con el objetivo de acabar con la movilización social en Europa contra el genocidio. A su juicio, esta foto "perseguirá toda la vida" al a Pedro Sánchez y a todos los líderes europeos.

La exministra ha denunciado además que Europa es el principal socio comercial de Israel y cree que si la Unión y España liderase la ruptura total de relaciones comerciales, militares y diplomáticas con Israel, quizá se puede parar la ofensiva israelí. "Que lo hagan ya --ha subrayado-- y que se dejen de titulares: el genocidio no se para con titulares, se para con acciones reales desde los lugares de poder que tenemos".