IU condena el ataque "ilegal, ilegítimo y criminal" de EEUU contra Venezuela y exige una reunión urgente de la ONU

CARACAS, Jan. 3, 2026 -- This photo taken on Jan. 3, 2026 shows military vehicles near the presidential palace in Caracas, Venezuela. The U.S. military launched a series of attacks against Venezuela early Saturday morning, reportedly capturing President - Xin Huashefa / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) ha condenado de manera "rotunda y sin matices" la agresión militar perpetrada por Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, "un acto de guerra imperialista ilegal, ilegítimo y criminal que vulnera de forma flagrante el Derecho internacional, la soberanía de los pueblos y los principios más elementales de la convivencia entre naciones".

"Se trata de una acción criminal que pone deliberadamente en peligro a la población civil y que amenaza con desestabilizar a toda América Latina y el Caribe", ha indicado en un comunicado.

IU condena también rotundamente el "secuestro" del presidente "constitucional" de Venezuela, Nicolás Maduro, "un hecho gravísimo que sitúa a ambos países al borde de la guerra, viola la soberanía y la democracia de Venezuela, además del Derecho internacional".

"Esta agresión se inscribe en una estrategia sostenida de injerencia, asedio y castigo contra un país que defiende su derecho a decidir de forma soberana su proyecto político, económico y social frente a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos. Bloqueos, sanciones, guerra económica y, ahora, el uso directo de la fuerza forman parte de un mismo plan orientado a imponer un cambio de gobierno y a apropiarse de recursos estratégicos, en abierto desprecio de la voluntad democrática del pueblo venezolano", ha indicado.

GOBIERNO "LEGÍTIMO" DE MADURO

Izquierda Unida expresa su "plena solidaridad" con el pueblo de Venezuela y su apoyo al Gobierno "legítimo" encabezado por el presidente Nicolás Maduro frente a esta "agresión externa".

El partido dirigido por Antonio Maíllo recuerda que Iberoamérica y el Caribe fueron declarados Zona de Paz en 2014, mediante un compromiso colectivo de los Estados de la región para resolver los conflictos sin recurrir al uso de la fuerza, respetar la soberanía y no intervenir en los asuntos internos de otros países.

"Este ataque constituye una violación directa de ese compromiso y una reactivación de la 'doctrina Monroe' en su expresión más agresiva y autoritaria", se quejan.

Además, IU denuncia que cualquier acción militar realizada sin mandato internacional vulnera la legalidad internacional y "constituye un crimen de alcance global, por el que los responsables políticos deben rendir cuentas".

EXIGENCIA A NACIONES UNIDAS QUE ACTÚEN

Por ello, exige a Naciones Unidas y al conjunto de los organismos multilaterales que actúen de inmediato con medidas concretas para frenar la escalada bélica y "evitar que la impunidad se consolide como norma en las relaciones internacionales".

Izquierda Unida llama a las fuerzas políticas, sociales y sindicales del Estado español y de la comunidad internacional a movilizarse activamente contra esta agresión imperialista, en defensa de la paz, de la soberanía de los pueblos "y de un orden internacional basado en el multilateralismo y la justicia".

"Lo que hoy sucede en Venezuela interpela al conjunto de los pueblos del mundo: tolerar esta agresión equivale a legitimar la ley del más fuerte y a allanar el camino hacia nuevas guerras de dominación", concluyen en el comunicado.