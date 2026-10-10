La izquierda afronta una semana decisiva con Frente Amplio aún sin candidato y Podemos volcado en sus primarias

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante un diálogo sobre el futuro de la izquierda alternativa, en la sala Galileo Galilei, a 18 de febrero de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La izquierda alternativa entra en la recta final de las negociaciones para determinar cómo concurre a las elecciones generales del 29N sin que Frente Amplio tenga aún claro su candidato, con llamamientos al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, para que se incorpore a su proyecto, aunque los republicanos dan por hecho que irá en su candidatura. Tampoco exiten avances claros para tratar de atraer a Podemos a su proyecto, que sigue volcado en sus primarias abiertas.

El próximo día 16 termina el plazo para registrar coaliciones electorales, es decir, que restan siete días para clarificar si habrá un proyecto unitario de la izquierda estatal y si incluirá alianzas con partidos territoriales como Compromís, Chunta Aragonesista o Més per Mallorca.

De esa ecuación sale la izquierda soberanista que volverá a presentarse a los comicios con sus proyectos propios. Por ejemplo, ERC y Bildu volverán a presentarse juntos a las elecciones del Senado mientras que PSOE estudia coaliciones con partidos de izquierda a la Cámara Alta y este domingo se reunirá con Frente Amplio para explorar esa opción.

De cara al Congreso, Frente Amplio apuran unas negociaciones que siguen abiertas y se han alargado más de lo esperado, sin cristalizar aún en la designación de un candidato y con llamamientos por parte de algunas organizaciones a negociar con discreción y generosidad.

Algunas formaciones ya han mostrado ya sus referentes, como es el caso de Movimiento Sumar con su co-coordinadora Verónica Barbero o con IU que ha lanzado unas primarias a las que se ha presentado el coordinador de Andalucía Toni Valero, pero la incógnita por resolver sigue siendo el aspirante a ser Presidente del Gobierno.

LLAMAMIENTOS A RUFIÁN

El nombre que ha cobrado más fuerza estos últimos días es el de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, que Más Madrid propuso como candidata pero por la circunscripción de Barcelona, pero este viernes sorprendió con un llamamiento explícito a que Rufián se enrolara en Frente Amplio y ejerciera su liderazgo para unificar a las izquierdas. También la co-coordinadora de Movimiento Sumar dijo que tenían el teléfono abierto al portavoz de ERC y reconocía que era un gran activo electoral, con amplio impacto en la población joven.

En el seno de este espacio reconocen el tirón electoral de Rufián ayudaría a multiplicar sus opciones y también a atraer a Podemos, que en varias ocasiones ha dicho que aspira a hacer equipo con el dirigente republicano. No obstante, recalcan que Colau también puede recomponer las relaciones con los 'morados' y es un referente en materia de vivienda, uno de los ejes centrales de la campaña.

Todo ello en un contexto de tensión entre Rufián y su formación, dado que este afirmó que quiere representar a ERC y lo está intentando todo para que sea así. "Y ojalá ERC también lo quiera", sostuvo en redes sociales después de trascender que el portavoz adjunto de los republicanos en el Parlament, Jordi Albert, está recogiendo avales como candidato para formar parte de las listas a las generales, como posible alternativa al actual diputado. En todo caso, la formación soberanista insiste en que cuenta con Rufián para ser el número uno al 29N.

En todo caso, de las quinielas para dirigentes 'presidenciables' de Frente Amplio ha decaído la ministra de Sanidad, Mónica García, que irrumpió como opción el pasado viernes y llegó a mostrarse dispuesta a ejercer esa responsabilidad pese a haber sido proclamada ya como candidata de Más Madrid a las próximas elecciones autonómicas madrileñas de 2027.

Sin embargo, Más Madrid planteó la vía de Colau pero por la circunscripción de Barcelona mientras el partido madrileño lideraba y configuraba las listas en Madrid. Fuentes de esta formación indican que su idea es que García encabece la lista por la capital seguido de otros referentes como el portavoz adjunto en la Asamblea regional, Emilio Delgado, la actual diputada en el Congreso Tesh Sidi y el edil en el Consistorio de Madrid, Eduardo Fernández Rubiño.

En este sentido, apelan a una relación de confederalidad y tener el mismo estatus en su territorio como ocurre con Comuns en Cataluña o Compromís en Comunidad Valenciana. Sin embargo, esta petición fue respondida por sus aliados apelando a mantener la discreción en las conversaciones y forjar un acuerdo global y democrático entre todos.

Mientras, los Comuns han ahondado en la vía Colau y reclaman que Frente Amplio se extienda a Podemos, Compromís, Chunta y Més para alcanzar un acuerdo global sobre la candidatura. Y Movimiento Sumar insistía este viernes a sus aliados que se volviera al espíritu con el que arrancó Frente Amplio y zanjar los mensajes en medios sobre las negociaciones.

LAS LISTAS, DE NUEVO UN ESCOLLO

Diversos sectores de la formación reconocen que el escollo principal es el encaje de la lista de Madrid, y por ende Barcelona, y encontrar un equilibrio para los principales puestos de salida, en un contexto donde las encuestas electorales hasta ahora son adversas.

Así, consideran desmedida las exigencias de Más Madrid aunque hay voces que entiende que la formación quiera blindar a García como número uno tras los últimos movimientos.

También indican que IU como fuerza federal tiene sus aspiraciones en Madrid y resultaría un golpe quedar relegado en esa circunscripción, aparte de haberse generado inquietud en sus filas ante la apelación a esa relación confederal que por principios rechazan. Y alegan que en la complejidad de articular las listas está el elemento añadido de dar cabida a Podemos si se alcanza un pacto.

De todas formas, varias fuentes indican que su peso en las listas radicaría en Andalucía y también tendrían hueco en la Comunidad Valenciana, cuya lista quiere liderar Compromís. IU también ha sido más reacia a la vía Rufián y su coordinador Antonio Maíllo se ha opuesto a un proyecto de izquierda troceada.

Respecto a sus actuales aliados autonómicos en el grupo parlamentario del Congreso, Compromís ya ha explicitado que va a comandar la lista elaborada cien por cien en la comunidad y hablan con las secciones autonómicas de Podemos, IU e incluso ERC. La idea del partido catalán es que marca esté en la papeleta y poder incluir otras denominación, pero dejando claro que no habrá integración orgánica en Frente Amplio como tampoco ocurrió con Sumar.

La Chunta Aragonesista también ha iniciado contactos entre diversas formaciones para una lista de unidad donde cabría alianzas con los partidos de Frente Amplio. En el caso de Més, insisten en la confederalidad y están abiertos a un acuerdo estrictamente electoral con Frente y Podemos, ya sea con sus direcciones estatales o a nivel insular.

PODEMOS, CENTRADOS EN SUS PRIMARIAS

Sin embargo, el otro vector a resolver resulta el posible encaje de Podemos que ya ha condicionado las opciones de confluencia al desarrollo de unas primarias abiertas, que ya está impulsando con el lanzamiento de una web específica para votar al candidato a la Presidencia y a las distintas circunscripciones.

La eurodiputada y referente de la formación, Irene Montero, ha asegurado que el único camino para el acuerdo es que las bases de izquierda voten a sus representantes para salir del "bucle" en el que se encuentran.