Izquierda Socialista exige la liberación de Maduro y pide al Gobierno que denuncie "la brutal agresión" de EEUU

13 November 2025, Venezuela, Caracas: Venezuelan President Nicolas Maduro

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Permanente de la corriente de opinión Izquierda Socialista del PSOE ha exigido la puesta en libertad de Nicolás Maduro después de que Estados Unidos lo detuviese este sábado y ha pedido a la Ejecutiva del PSOE y al Gobierno de España que denuncie "la brutal agresión efectuada y que activen todas sus capacidades para evitar una escalada de la misma", como han expresado en un comunicado recogido por Europa Press.

Así lo ha expresado en un comunicado recogido por Europa Press, en el que también ha condenado el "ataque militar llevado a cabo hace unas horas sobre Venezuela" y ha denunciado la "gravísima injerencia" del gobierno de EEUU en la política interior de Venezuela, algo que "irrespeta el derecho internacional y la carta de las Naciones Unidas", como ha afirmado en el escrito.

En este sentido, Izquierda Socialista, la única corriente oficial del PSOE, ha hecho un llamamiento para "expresar masiva y rápidamente la solidaridad con el hermano pueblo de Venezuela y defender el derecho de los pueblos latinoamericanos a su desarrollo autónomo, a su soberanía nacional y a poder decidir democráticamente sobre su futuro".