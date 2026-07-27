El juez del 'caso Montoro' acuerda prorrogar seis meses más la instrucción

Archivo - El exministro de Hacienda y Función Pública Cristóbal Ricardo Montoro comparece ante la comisión de Investigación sobre la denominada ‘Operación Cataluña’, en el Congreso de los Diputados, a 14 de abril de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juez de Tarragona que investiga el 'caso Montoro' ha acordado prorrogar durante seis meses la investigación del 'caso Montoro', que indaga en si el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro se pudo aprovechar de su cargo para aprobar diversas leyes que beneficiaban a empresas de gases industriales que eran clientes del despacho de abogados Equipo Económico, fundado por el exministro cuando no estaba en el Gobierno y del que se desvinculó al entrar.

Así lo ha acordado el magistrado en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el magistrado incide en que la investigación ha puesto de manifiesto la existencia de "una presunta trama que gira en torno a la mercantil Equipo Económico, que, mediando precio, se dedicaría a intervenir en el proceso legislativo, moldeando reformas legales a las necesidades de sus clientes".

"En concreto, tal y como ha ido explicándose en los diversos atestados incorporados a la causa, las gasísticas asociadas a la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales habrían contratado a Equipo Económico con la finalidad de que esta empresa interviniese en el procedimiento legislativo tendente a la modificación de la normativa sobre el Impuesto Eléctrico, de manera que se llevasen a cabo modificaciones legales que satisficieran sus intereses, todo ello mediando precio", recalca el juez.

El magistrado indica que, con anterioridad a la contratación de Equipo Económico, "las gasísticas intentaron por otras vías conseguir tales reformas, todo ello sin éxito". "Es la entrada de Equipo Económico la que, sin mediar aparentemente causa alguna, acabó no solo con las reformas pretendidas por las gasísticas, sino que incluso estas acabaron siendo quienes redactan las reformas legales conforme a sus intereses".

El juez indica que, a la vista de las declaraciones de investigados que faltan por efectuarse y de los informes que falta por incorporarse, "es previsible" que todo ello pueda resultar en la necesidad de practicar nuevas diligencias, especialmente todas aquellas que no puedan preverse en este momento. Por ello, aduce que es necesario ampliar la instrucción durante seis meses más a contar desde el pasado 26 de julio.

En la supuesta trama están investigadas personas físicas y jurídicas por presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios o falsedad documental.

En otro auto, el juez aseguró que Equipo Económico habría podido ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos "en menoscabo del sector público".

Las investigaciones "ponen de manifiesto la intencionalidad para aprobar una modificación 'ad hoc', es decir, que beneficiase exclusivamente a las gasísticas y dejase fuera a otros sectores", según aquella resolución.