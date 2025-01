El juez dice que la trama de hidrocarburos buscó dinero para operativas como la compra del chalet que usó Ábalos

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga una trama de fraude de hidrocarburos liderada por Víctor de Aldama --presunto conseguidor del 'caso Koldo'-- que habría defraudado más de 182,5 millones de euros asegura que los investigados se sirvieron de mercantiles como Have Got Time para obtener liquidez para, entre otras operativas, adquirir "una propiedad inmobiliaria posteriormente disfrutada por el exministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos".

Así consta en un auto del juez de 13 de diciembre incluido en el sumario, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se desgrana cómo era el entramado mercantil que desplegó la trama para materializar ese fraude.

En él, explica que la estructura empresarial conformada por la presunta organización criminal estaba encabezada inicialmente por la operadora Villafuel y otras mercantiles vinculadas al sector de los hidrocarburos, controladas directa e indirectamente por Claudio Rivas y De Aldama. Añade que en esa red de empresas estaba integrada la operadora de hidrocarburos Gaslow Abastecimientos SL, sociedad que estuvo dirigida, parte del año 2020, por Rivas y otros.

Subraya el auto que en parelelo Rivas "habría implementado una nueva estructura en torno a Gaslow Abastecimientos SL, disponiendo a Have Got Time SL como nueva suministradora y a Villafuel SL y Combustibles Lucinala SL como comercializadoras".

"En relación con Víctor de Aldama, su relación con Claudio Rivas y su participación en las operativas de hidrocarburos habría comenzado en los primeros meses de 2021, según el análisis preliminar de la información contenida en los dispositivos móviles incautados durante las actuaciones del 7 de octubre de 2024", añade.

"OTRAS OPERATIVAS CRIMINALES" Y CUENTAS EN CHINA

Y resalta que del desarrollo de la investigación se ha evidenciado que Have Got Time y Combustibles Lucinala SL "fueron utilizadas por la organización criminal (...) con un claro propósito instrumental, no solo para posibilitar el perfeccionamiento de delitos contra la Hacienda Pública cuantificados inicialmente por la AEAT en 49.213.613.36 euros durante los años 2021 y 2022, sino también como medio a través del que obtener fondos con los que financiar la ejecución de otras operativas criminales".

Indica que esas operativas obedecerían "a otros intereses" y dice que entre ellas está "la que culminó con la adquisición de una propiedad inmobiliaria posteriormente disfrutada por el exministro" Ábalos, haciendo referencia al chalé de una urbanización de Cádiz que habría disfrutado el ex secretario de Organización del PSOE, según sostiene la UCO.

En esas operativas, señala el juez, constaban como administradores de derecho de las empresas identificadas Leonor María González Pano por parte de Have Got Time y María del Carmen Pano por parte de Combustibles Lucinala SL. Identifican además a Luis Alberto Escolano --también investigado en el 'caso Koldo'-- como "mano derecha de Víctor de Aldama en la constitución de la estructura instrumental y beneficiario de los bienes que se habrían obtenido".

Además, el juez señala que según la investigación realizada por la UCO de las cuentas de HaveGot Time se puede inferir tras la reactivación de las operaciones comerciales con Gaslow Abastecimientos SL, la trama transfirió millones de euros a cuentas bancarias de Combustibles Lucinala y, posteriormente, hasta cuentas de Villafuel SL, "mercantil que tras ser capitalizada pudo obtener, finalmente, el título de operadora de productos petrolíferos".

"Asimismo, para gestionar los millones obtenidos con esta operativa delictiva, la organización criminal dispuso de una estructura de empresas instrumentales en España y en terceras jurisdicciones cuyo fin último era el de servir de soporte para que, a través de sus cuentas bancarias, se canalizaran los fondos de procedencia delictiva, incluso fuera de España, en una operativa de blanqueo de capitales que se está investigando", añade.

Y explica que en esa estructura empresarial "para el alejamiento de fondos" destaca la utilización de la mercantil Combustibles Lucinala SL, a través de la cual se canalizaron fondos a cuentas de Villafuel SL, MTM 180 CAPITAL SL e, incluso, a cuentas bancarias contratadas en China.

LA FIGURA DE ESCOLANO

En ese mismo auto, el juez analiza la figura de Escolano y recuerda que su vinculación y participación en la organización criminal investigada se evidencia, aparte de por la relación personal mantenida con Víctor de Aldama, "quien se refería a él como 'Alberto hermanito socio'", a través de su condición de socio con el que aún compartiría órganos de gobierno en diversas mercantiles domiciliadas en Portugal.

Subraya asimismo que Escolano habría recibido en las cuentas de la empresa portuguesa que administra Agarrobvio Unipessoal LDA la cantidad de 1,4 millones de euros, y que desde esa misma empresa se realizaron transferencias de 510.000,00 euros a Cacera Concejo SL, también administrada por Escolano.

Sostiene el juez que también adquirió bienes utilizados previamente por Claudio Rivas, y se refiere en concreto a un vehículo de alta gama titulado por Combustibles Lucinala SL que fue transferido a la empresa portuguesa de Escolano, Agarrobvio Unipessoal LDA.

"Igual de significativo resulta el hecho de que Luis Alberto Escolano pudiera ser custodio de documentación sensible o delicada perteneciente a Víctor de Aldama. Así, en agosto de 2024, el análisis de las comunicaciones mantenidas entre ambos reveló estos extremos, al constatar como Escolano envió a De Aldama dos fotografías de la documentación requerida, la cual parece que custodiaba en su domicilio", reseña.

Por otro lado, el juez Pedraz recalca que "la estructura dirigente de la presunta organización criminal estaba integrada por expertos conocedores del sector y su normativa, que cuentan con los recursos económicos, capacidad y conocimiento necesario para constituir nuevas estructuras empresariales que sustituyan a la investigada, tal y como se ha constatado durante la investigación".