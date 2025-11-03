Feijóo dice que el caso del fiscal general "haría caer a cualquier presidente decente": "La corrupción ahoga a Sánchez"

(I-D) El secretario general del PP, Miguel Tellado; el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, durante el Comité Ejecutivo Nacional del partido, en la sede nacional del PP, - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que este lunes empieza el "juicio a la corrupción institucional" con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "sentado en el banquillo por urdir una operación política". A su entender, este caso haría caer "a cualquier presidente decente".

"La corrupción ahoga a Sánchez", ha declarado Feijóo en su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP en Madrid, que ha estado marcado por la dimisión del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón.

El Tribunal Supremo ha empezado este lunes la primera sesión del juicio que celebra contra el fiscal general del Estado por presuntamente haber filtrado información relativa a Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Se enfrenta a hasta 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y un desembolso de más de 400.000 euros.

En su intervención, Feijóo ha afirmado que Sánchez "se ha rodeado de corrupción familiar, económica, política e institucional". "Esta mañana ha empezado el juicio a la corrupción institucional del Sánchez, que es un fiscal general del Estado sentado en el banquillo por urdir una operación política. Solo este caso haría caer a cualquier presidente decente en Sánchez", ha aseverado.

