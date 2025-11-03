El PP subraya que el fiscal general del Estado "jamás debería haber llegado en su puesto al banquillo"

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este lunes, coincidiendo con el arranque del juicio al fiscal general del Estado, que Álvaro García Ortiz "jamás debería haber llegado en su puesto al banquillo". A su entender, es un fiscal a las "órdenes del sanchismo y no de la Justicia".

El Tribunal Supremo ha empezado este lunes la primera sesión del juicio que celebra contra el fiscal general del Estado por presuntamente haber filtrado información relativa a Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Se enfrenta a hasta 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y un desembolso de más de 400.000 euros.

Según Gamarra, se trata de un fiscal general del Estado que "decidió hacer primar el relato político sobre la legalidad". "Un fiscal general a las órdenes del sanchismo y no de la Justicia; un fiscal general que jamás debería haber llegado en su puesto al banquillo", ha manifestado en un mensaje en 'X'.

En parecidos términos se ha expresado el coordinador de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, quien ha destacado que el fiscal general del Estado está "en el banquillo por primera vez en la historia de nuestro país". "Y Sánchez, apuntalándolo", ha apostillado.

"ÚNICO FISCAL GENERAL IMPUTADO EN DEMOCRACIA"

Gamarra ya dijo este domingo, en una comparecencia en Logroño, que García Ortiz debería haber dimitido antes del juicio para "no arrastrar la toga de la Fiscalía General del Estado al banquillo de los acusados", que llevaría a la Justicia a "un punto de degradación sin precedentes".

Según la vicesecretaria del PP, García Ortiz está a tiempo de "elegir entre seguir siendo el escudero de Sánchez o defender la independencia y la imparcialidad de la institución". "Sirviendo a Sánchez, que le exige continuar como Fiscal General del Gobierno, que no del Estado, no se salvará él, no garantizará la credibilidad de la Fiscalía y Sánchez lo dejará tirado", añadió.

El PP ha pedido en reiteradas ocasiones la dimisión de Álvaro García Ortiz. "Comienza el juicio al único fiscal general imputado en democracia", ha escrito la formación de Alberto Núñez Feijóo en un mensaje en su cuenta oficial de la misma red social, que ha recogido Europa Press.