Junts afirma que los resultados en Extremadura demuestran la "absoluta debilidad" del Gobierno de Sánchez

1038222.1.260.149.20251222151746 Archivo - El senador de JxCat, Eduard Pujol, durante una sesión plenaria en el Senado, a 10 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, ha asegurado este lunes que los resultados en Extremadura, donde el PSOE ha perdido diez escaños, han demostrado la "absoluta debilidad" del Gobierno de Pedro Sánchez, y ha instado al Ejecutivo central a cumplir los acuerdos con su formación para "frenar el avance de los populismos".

Así ha reaccionado Pujol en un vídeo difundido a los medios de comunicación a los resultados electorales en Extremadura y a la remodelación que ha acometido Sánchez en su Gobierno, con la inclusión de la nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

"Pedro Sánchez tiene que hacer una remodelación de la actitud en Cataluña, de pasar de no cumplir al cumplimiento, cumplir con la palabra dada, con el acuerdo, y esta sí que sería la mejor manera de frenar el avance de la ultraderecha", ha proclamado Pujol.

En este sentido, ha recalcado que "lo que realmente puede frenar el avance de la ultraderecha" es aplicar las medidas pactadas con Junts, como el acuerdo de multireincidencia, políticas de migración o la situación de la vivienda.