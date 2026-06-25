Junts se aleja los Presupuestos del Gobierno y los ve una "trampa para salvar" a Sánchez medio año

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España).. - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Junts no ha recibido todavía ninguna llamada del Gobierno para negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero no tiene mucha confianza en aprobarlos porque considera que son "una trampa para salvar al soldado Sánchez seis meses más", han indicado fuentes de la formación independentistas.

Así, han reiterado que han pedido al Gobierno es que, para empezar, paguen a Cataluña las cuentas el ejercicio anterior aprobado, aunque apuntan que no conocen la ejecución presupuestaria de 2024 porque sólo se ha publicado la correspondiente al primer trimestre. Por eso, insisten en que no van a entrar en el marco de unos nuevos PGE si antes no cumplen con lo pendiente.

En este sentido, desde Junts se preguntan cómo un político catalán --en alusión a ERC-- puede votar en el Congreso, a favor de unas cuentas si Cataluña no ha cobrado los presupuestos anteriores.

ESPERANDO LA SENTENCIA DEL TJUE SOBRE PUIGDEMONT

En todo caso, los independentistas siguen esperanzado con la sentencia que emita el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el 16 de julio sobre la aplicación de la Ley de Amnistía en relación con la malversación y los gastos del referéndum de octubre de 2017.

A su juicio, la sentencia marcará el camino al Tribunal Constitucional, que debe resolver el recurso de amparo que presentó Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar el delito de malversación, algo decisivo para su posible regreso a España.

En este sentido, consideran que, si el fallo se parece al informe del abogado general de noviembre, favorable a la ley de Amnistía, será positivo para los intereses del expresidente y un paso importante para su regreso a España, algo que a su juicio "cambiaría el escenario político".

Desde Junts aseguran que el Tribunal Constitucional "podría haber hecho más" en este caso y que reprochan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se queje --como este mismo miércoles en su comparecencia--, de las decisiones de algunos jueces y mirara para otro lado durante mucho tiempo sobre la situación de Puigdemont, que lleva nueve años viviendo en Waterloo (Bélgica).