Junts exige a Montero un auténtico concierto con Cataluña y avisa: si no se cumple el pacto de Bruselas, "game over"

ERC también advierte a Montero de que, si intenta rebajar el acuerdo, la respuesta de Cataluña "será clara, firme y decidida"



MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, ha cuestionado el acuerdo de financiación singular para Cataluña y ha exigido a la vicepresidenta María Jesús Montero un auténtico "concierto económico", no un "maquillaje", advirtiendo de que, si los socialistas no cumplen lo pactado con los de Carles Puigdemont en Bruselas, "game over" y fin de la legislatura.

En el pleno del Senado sobre la financiación autonómica, Pujol ha definido la intervención de la vicepresidenta primera del gobierno como un "concierto de violín para intentar salir viva del lío" que se ha montado en España con el acuerdo fiscal de PSC y ERC, tanto con el PP como dentro del PSOE.

ACABAR CON EL "EXPOLIO"

"En lugar de solemnizar que el expolio del Estado en Cataluña es insostenible y que se tiene que acabar, usted cae en la yenka: concierto económico no, pero sí, un poco de sí, demasiado de no al final demasiado de no", ha resumido.

Por eso ha instado a Montero a aclarar de una vez si lo firmado es un auténtico concierto económico para Cataluña que implica la salida de esta comunidad del régimen común de financiación autonómica, que es lo que Junts podría aceptar, o si en realidad es "humo" y otro "gran engaño".

El senador independentista ha insistido en que "siete es un número mágico", en alusión al papel clave de sus siete diputados de Junts, y que sin su formación el Gobierno de coalición "no va a salir de esta".

"No les vamos a comprar un concierto cero y muy light, porque entonces estaríamos donde estamos, en lo de siempre --ha advertido--. Ojo con las trampas y con los efectos especiales, ni con Junts ni con Cataluña las cosas están para demasiados juegos. Hay un acuerdo, el acuerdo de Bruselas, y se debe cumplir. Y si se lo cargan, game over".

TAMBIÉN CON ADVERTENCIAS DE ERC

Por su parte, la portavoz de ERC en el Senado, Sara Bailac, ha apostado por reivindicar el acuerdo con el PSC para la financiación singular en Cataluña, haciendo alusión a los mismos términos en los que se ha expresado Montero, aunque ha finalizado su intervención lanzando varios avisos a la ministra de Hacienda.

En este contexto, ha exigido a Montero "ponerse en marcha" recordando que en el primer semestre del próximo año se tendrá que reunir de manera bilateral para desplegar la agenda legislativa que permita a Cataluña tener una financiación singular.

Por ello, le ha exigido el "cumplimiento íntegro" del acuerdo para un nuevo modelo de financiación singular, proclamando que los pactos "deben ser cumplidos" y, si tiene intención de dilatar plazos, ERC ha advertido de que "tendría consecuencias".

Del mismo modo, la portavoz de ERC ha reprochado a Montero que negara que el acuerdo fiscal fuera un concierto económico, al entender que estaba rebajando los términos del pacto, insistiendo en que "tendrá consecuencias" si se da algún incumplimiento.

"Si el Estado no cumple, la respuesta de Cataluña será clara, firme y decidida", ha advertido la portavoz de ERC en el Senado a la ministra Montero.