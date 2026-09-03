Junts ve a Sánchez "inhabilitado" para gobernar tras Ceuta: O "protege a Marruecos" o "no controla la seguridad"

1114017.1.260.149.20260903120042 La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha dicho este miércoles que, tras la crisis de Ceuta se ha puesto de manifiesto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "inhabilitado" para seguir en la Moncloa porque o bien "protege a Marruecos" o no es capaz de controlar ni el Ejecutivo ni la "seguridad" del país.

Es la principal conclusión que la diputada independentista ha dejado tras escuchar la comparecencia del jefe del Ejecutivo en el Pleno del Congreso por la crisis migratoria del pasado julio en la que entraron a España miles de ciudadanos marroquíes.

Nogueras ha dicho que, en su opinión, las posibilidades de lo ocurrido son dos, o bien el Ejecutivo conocía los avisos de una posible entrada masiva y los obvió para "proteger a Marruecos", o bien no conocía dichos avisos y, por lo tanto, no tiene el control del Gobierno y de la seguridad.

"MIENTE A LA GENTE"

En cualquiera de los dos casos, ha dicho Nogueras, Sánchez "miente a la gente". "Las dos opciones son muy graves y las dos opciones le inhabilitan para continuar gobernando. Los ciudadanos se merecen que siempre se les diga la verdad y usted no lo hace", ha aseverado.

En esta línea, la diputada de Junts ha cargado también contra el presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, y ha acusado tanto a él como a Sánchez de demostrar "una incapacidad de gestión que traspasa todas las líneas aceptables", por lo que ha exigido la delegación de competencias en materia de inmigración para Cataluña.

Nogueras ha remarcado que la política migratoria española va en dirección contraria a la de otros países europeos como Italia, Alemania o Francia, donde se busca "controlar cuánta gente entra y mediante qué vías" y "garantizar la integración" de esas personas sin ser tachadas de racistas.

ÉCHESE A UN LADO

Para concluir su intervención, la portavoz ha insistido en pedir al jefe del Ejecutivo que se haga a un lado y se presente un candidato alternativo, puesto que el Ejecutivo "ha perdido la capacidad de tomar decisiones y también de dar respuestas" y, además, es la única forma de frenar la llegada de la "extrema derecha al poder".

"No se equivoque. Si usted se aferra al poder por el poder, usted, los socialistas y sus socios serán los culpables de la llegada de la extrema derecha", ha remachado.