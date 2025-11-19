Jupol y Jucil piden frente a Interior la dimisión de Marlaska por la "escalada de violencia contra los agentes"

Jupol y Jucial se concentran frente al Ministerio del Interior para denunciar las agresiones y el "abandono institucional" - JUPOL

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Decenas de policías y guardias civiles convocados por Jupol y Jucil se han concentrado este miércoles frente al Ministerio del Interior para pedir la dimisión del titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, ante la "escalada de violencia que sufren los agentes y el abandono institucional".

La protesta se ha producido en paralelo a la comparecencia de Marlaska en la sesión de control en el Congreso, donde ha defendido que los agentes cuentan con todo el apoyo del Ministerio y que "España es un ejemplo en la Unión Europea" por sus medidas contra el narcotráfico.

Marlaska también ha dicho que ya trabajan para adelantar la edad de jubilación de los agentes, aunque precisando que "la profesión de riesgo no existe en el ordenamiento jurídico".

Durante la concentración, los policías y guardias civiles han vuelto a poner el acento en esta reclamación. "Nuestra principal exigencia es el reconocimiento de la profesión de riesgo, una medida de justicia que debe acompañarse de la restitución del principio de autoridad con un endurecimiento de las penas", ha dicho Milagros Cívico, portavoz de Jucil.

"Estamos ante un deterioro evidente del principio de autoridad. Los delincuentes actúan con sensación de impunidad y el Ministerio del Interior niega la realidad. Cada agresión a un agente es un ataque a la seguridad de toda la ciudadanía", ha señalado el portavoz de Jupol, Ibón Domínguez.

Estas organizaciones policiales han reiterado su denuncia por la "precariedad material" con la que trabajan miles de agentes en todo el país: "chalecos antibalas caducados o compartidos, ausencia de escudos y cascos balísticos en unidades de riesgo, vehículos sin blindaje y medios completamente obsoletos para enfrentarse a delincuentes cada vez mejor equipados".