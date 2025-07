Koldo pide a la Justicia que le devuelva su móvil para defenderse de las acusaciones de "acoso" de la ex Miss Asturias

El exasesor del exministro José Luis Ábalos Koldo García a su llegada al Tribunal Supremo. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ex asesor ministerial Koldo García ha solicitado tanto a la Audiencia Nacional (AN) como al Tribunal Supremo (TS) que le devuelvan el teléfono móvil que le requisó la Guardia Civil en el registro efectuado en su casa en marzo de 2024 para poder defenderse de las acusaciones de presunto "acoso" laboral y sexual que ha lanzado en su contra Claudia Montes, la Miss Asturias +30 2017 vinculada al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Koldo explica que, "a raíz de las declaraciones que en distintos medios de comunicación ha realizado Claudia Montes", atribuyéndole "delitos de acoso laboral y delitos de acoso sexual" solicita la entrega de su teléfono móvil, "ya que sin ello no puede ejercer el legítimo derecho de defensa por las declaraciones vertidas contra el mismo".

Su abogada alega que "sólo teniendo acceso a las conversaciones contenidas en su teléfono móvil" con Montes "podrá defenderse de las gravísimas acusaciones vertidas contra él". "Es más, podrá incluso probar el chantaje al que fue sometido por la ahora tertuliana televisiva", subraya.

A ello suma que Koldo "necesita el contenido íntegro de su teléfono para poder acreditar, y en su caso reclamar", el préstamo que dice que le hizo a Montes por unos 8.500 euros, "cuyo plazo de devolución ya está vencido". Algo a lo que "curiosamente" ella "no se ha referido en sus entrevistas", desliza.

Para la defensa, "la proporcionalidad de la medida es incuestionable, dada la gravedad de los delitos imputados", advirtiendo de que "la negativa o dilación en el acceso a este elemento probatorio clave implicaría una flagrante indefensión material" para Koldo, "cercenando su capacidad de aportar elementos cruciales para la acreditación de su inocencia, desvirtuar los testimonios acusatorios y ejercer un contradictorio pleno y efectivo".

Además, la defensa --que dirige el escrito al TS pero que ha realizado la misma petición en la AN, según fuentes jurídicas-- aduce que "ha transcurrido un tiempo más que prudencial para que se puedan haber hecho las copias que procedan, para no perjudicar a la causa en curso".

"Por todo lo expuesto, esta parte solicita que se acuerden, con la mayor celeridad posible, las actuaciones necesarias para garantizar el acceso de mi representado al dispositivo, siempre bajo las debidas garantías de cadena de custodia y preservación de la integridad de los datos, en aras de asegurar un proceso justo y equitativo", indica.

El que fuera asesor de Ábalos ya ha reclamado varias veces que le devuelvan su teléfono móvil, algo que hasta ahora le ha sido denegado en el marco de las pesquisas a las que da nombre, sobre el presunto cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública y de contratos para la adquisición de material sanitario en plena pandemia.