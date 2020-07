Lesmes afea que Iglesias cuestionara la independencia judicial y pone como ejemplo Gürtel, los ERE, Bankia o Nóos

Defiende una vez más la actuación del tribunal del 'procés', pero subraya que el Poder Judicial no está para resolver problemas políticos

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha vuelto a afear este martes que el ahora vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, cuestionara la independencia de los jueces y ha puesto como ejemplos el caso Gürtel, los ERE de Andalucía, el caso Bankia o el caso Nóos, pues todos ellos ya han sido juzgados y algunos sentenciados.

"Todos esos casos han sido juzgados por jueces independientes. Si los jueces fueran manipulados por los políticos y estuvieran al servicio de los poderosos, como vino a decir desafortunadamente el vicepresidente segundo de nuestro Gobierno, estos casos no habrían salido adelante. Los hechos son tercos y lo que demuestran es la independencia de la justicia española", ha dicho Lesmes en un desayuno organizado por el Colegio de Abogados de Madrid.

Durante su intervención, el presidente del órgano de gobierno de los jueces ha defendido la independencia del Poder Judicial y ha explicado que al principio de su mandato la corrupción era el segundo problema para los españoles, según las encuestas, pues había numerosos escándalos de este tipo en los tribunales.

En concreto, ha mencionado Gürtel, los ERE, Bankia, las tarjetas black o Nóos porque son una muestra de casos de corrupción que han afectado a distintos poderes públicos, políticos y económicos, para destacar después que en estos años todos ellos han sido juzgados. Salvo el caso de la salida a Bolsa de Bankia, el resto ya han acabado en sentencias y condenas.

DOS PRONUNCIAMIENTOS DEL CGPJ

Las palabras de Pablo Iglesias han sido objeto en dos ocasiones de pronunciamientos oficiales del CGPJ, en concreto cuando el líder de Podemos se pronunció sobre la actuación del Poder Judicial en el caso del proceso independentista catalán y en la condena impuesta a la portavoz de su partido en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, a 19 meses de prisión.

En ambas ocasiones, el órgano de gobierno de los jueces expresó su "profundo malestar" y le pidió "prudencia" en sus declaraciones, ya que considera que generan "sospechas inaceptables" sobre la independencia judicial.

Lesmes también ha defendido la actuación del tribunal del 'procés', otro "reto" al que se ha enfrentado el Poder Judicial durante sus años de mandato al frente del CGPJ que se ha acometido "con las máximas garantías" y "admirablemente dirigido por Manuel Marchena", cumpliendo "todas las garantías procesales".

"Se puede estar o no de acuerdo con las sentencias, pero ninguna tacha puede hacerse del funcionamiento del tribunal. Se cuidó excesivamente todo, se dio publicidad al proceso... Se quiso poner la sospecha encima de la mesa y desbaratamos toda la campaña de desprestigio", ha apuntado.

Eso sí, Lesmes ha subrayado que finalizado el juicio, "la situación no está resuelta", pero que el Poder Judicial no está para "resolver problemas políticos" ni es su función hacerlo. "Los jueces tenemos que mantener el orden jurídico. Sin respeto a la ley, no hay democracia. La democracia se gobierna con la ley", ha dicho.

"CADA PALO QUE AGUANTE SU VELA"

En cuanto al retraso en la renovación del CGPJ, que lleva más de año y medio en funciones por la falta de acuerdo de los grupos políticos, Lesmes ha criticado el "juego político" en las negociaciones y que algunos hagan "discursos muy pro respeto a la Constitución en algunas cosas" y no en otras.

"Cada palo que aguante su vela. La nuestra es mantener viva la Administración de Justicia", ha manifestado al asegurar que aunque el órgano de gobierno de los jueces siga en funciones, éste ha seguido ejerciendo sus funciones.

En este contexto es cuando ha puesto de manifiesto la labor realizada por el CGPJ durante la pandemia de coronavirus, con reuniones periódicas para abordar la situación en la justicia y plantear posibles soluciones a la situación vivida en este sector por la declaración del estado de alarma.

Ha defendido así la actuación de los tribunales entre el 14 de marzo y el 21 de junio, con un "funcionamiento lo más normal posible en una situación de absoluta anormalidad". En su opinión, el "desafío" continúa, pero considera que "la normalidad se va recuperando".

Para el presidente del Supremo y el CGPJ, los problemas que arrastra la Administración de Justicia desde antes de la pandemia requieren de "voluntad política", pero cree que la carencia de inversiones en este sector se debe a que éstas no producen la misma "rentabilidad política" que otras como la sanidad.

No obstante, ha llamado nuevamente la atención para no considerar a la Justicia un "tema menor", ya que éste es un planteamiento "equivocado", puesto que sí genera una "rentabilidad social en un bien inmaterial como es el cumplimiento de los derechos".

Sobre el papel de la mujer en la justicia, Lesmes ha subrayado que representan ya más de la mitad de los jueces que existen ahora mismo en España, pero que la ausencia de más mujeres en puestos de responsabilidad se debe a que a estos cargos se accede "con mayor edad" y las mujeres accedieron más tarde a la Carrera Judicial.

En todo caso, ha puesto como ejemplos que durante su mandato al frente del CGPJ "se han nombrado tantas mujeres juezas del Supremo como en los siete mandatos anteriores" y que en la Sala Cuarta del alto tribunal hay "prácticamente paridad". Además, dos mujeres optan a presidir una de las Salas del Supremo, por lo que, en su opinión, se están dando pasos y "el techo de cristal se ha roto".