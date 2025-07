López (PSOE) advierte que Feijóo tiene en sus filas "al equipo de Montoro" y critica la "tibieza" del PP en este caso

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Política Económica, Transformación Digital, Emprendimiento e Impacto Social y portavoz adjunta del PSOE, Enma López, ha criticado la "tibieza" del Partido Popular al conocer la noticia de la imputación al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por presuntamente cambiar leyes para beneficiar a empresas gasísticas.

"No han mostrado sorpresa, no han mostrado ningún tipo de shock, por supuesto no han pedido perdón, lo han tratado con absoluta distancia como si aquí no pasase nada. Feijóo tiene en sus filas al equipo de Montoro y el equipo de Montoro está en Feijóo. Montoro es el PP y nos queda claro que esa formación es la corrupción", ha señalado Enma López este domingo en declaraciones a los medios.

La portavoz socialista considera que el PP quiere "obviar" que Feijóo hace unos días estaba con Rajoy, cuyo ministro era Montoro, y también se ha rodeado de Aznar, quien también tenía a Montoro como ministro. "Teníamos titulares donde se decía que Feijóo se rodeaba del equipo de Montoro. Esto es así y no pueden mirar para otro lado. Es el Partido Popular, es su forma de actuar. Es la que han tenido y es la forma de actuar que ahora mismo tendría si Feijóo estuviese en La Moncloa", ha recalcado.

La imputación de Montoro, según López, es un caso "gravísimo" y ha arremetido contra los populares porque "no han pedido perdón" y porque "tampoco han propuesto ninguna medida para evitar estos comportamientos". "Dentro de esa tibieza lo que han hecho es intentar lanzar balones fuera", ha comentado.

"Feijóo dice que se investigue y por supuesto que se va a hacer. Se está haciendo con o sin su permiso. Se trata de un presunto caso absolutamente gravísimo que pone en un espejo cómo funciona el Partido Popular. Esa patrimonialización de las instituciones que ya las conocemos y esa privatización absolutamente de todo", ha añadido.

Por último, ha pedido conocer cuándo ocurrían los presuntos delitos de Montoro para esclarecer si coincidió cuando "pedía a la sociedad apretarse el cinturón". "Parece ser que ponía a la venta el BOE y que hacía recortes en este caso, no a las pensiones, no a la dependencia, no a los derechos de los españoles, sino a los impuestos de las empresas más poderosas a cambio de que presuntamente pasasen por caja. Ese es el ejemplo de lo que es el Partido Popular", ha concluido.