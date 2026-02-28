Maíllo (IU) alerta de que el ataque a Irán lleva al mundo al "abismo" y puede ser la antelasala de una guerra regional

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, considera que el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán lleva al mundo "al abismo" porque "el derecho internacional ha colapsado" y podemos estar "a las puertas de una guerra regional en Oriente Medio".

Así lo ha dicho en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, el líder de IU, quien ha señalado a la pareja conformada por el "convicto" presidente estadounidense, Donald Trump, y el "genocida" primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como "el primer peligro" para el mundo.

"Estamos en las puertas del abismo porque estamos a las puertas de una posible guerra regional en Oriente Medio. Creo que ya los niveles de violación del derecho internacional han traspasado ya las fronteras que eran inimaginables", ha denunciado Maíllo, quien ve que la paz mundial se enfrenta a una "amenaza" sin precedentes.

Además, ha deslizado que los bombadeos de este sábado contra Irán demuestran que as negociaciones que Estados Unidos estaba llevando con este país "eran excusas" porque, mientras hablaban "estaban preparando los misiles".