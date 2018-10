Mando de ciberdefensa alerta de Estados "sin ética" que aprovechan las "zonas grises" de la legislación en Internet

Publicado 23/10/2018 17:01:23 CET

El capitán de Navío, a favor de la creación de una ciberreserva para responder a ataques que superen los recursos estatales

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Estado Mayor del Mando Conjunto de Ciberdefensa, Enrique Cubeiro, ha alertado este martes de que las amenazas virtuales crecen "de manera exponencial", así como sus autores. Y ha destacado la irrupción en el escenario de Estados "totalitarios o con poca ética" que aprovechan las "zonas grises" que tiene la legislación en material digital.

El capitán de Navío Cubeiro ha comparecido este martes en el Congreso ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para dar cuenta de la labor del Mando Conjunto de Ciberdefensa, una unidad militar creada en el año 2013 con el objetivo de proteger el ciberespacio de amenazas o agresiones.

En este contexto, ha alertado de que el mundo virtual supone en la actualidad "la amenaza más compleja que hay" y los ataques son "cada vez más sofisticados, sigilosos y difíciles de detectar". "Detrás de un ciberataque puede existir un sin fin de motivaciones", ha recordado.

A ello se une la aparición de nuevos actores "con enormes recursos", que ha identificado como "Estados totalitarios" o aquellos cuya "falta de ética" les lleva a actuar pensando que "el fin justifica los medios", lo que los sitúa en una situación de ventaja respecto a los demás. Sin embargo, ha evitado "caer en el error" de citar el nombre de estos países.

Lo que sí ha asegurado este alto mando de Ciberdefensa es que "cada vez hay más actores estatales" en el mundo virtual y cada uno tiene "una aproximación" asimétrica a lo que ha denominado "zonas grises" de la legislación.

Según ha asegurado, muchos de estos Estados utilizan esta "ventaja" para atacar o debilitar a un oponente recurriendo "de forma coordinada y sincronizada" a todos sus recursos, sin estar sometidos "al escrutinio de la opinión pública".

Esta situación se beneficia además de la facilidad de anonimato en el ciberespacio, por lo que ha abogado por reforzar los mecanismos que permitan la trazabilidad y hacer así posible identificar a los responsables de los ciberataques.

Cubeiro ha asegurado que España está en buena posición en cuanto a la protección de su espacio virtual pero ha remarcado la necesidad de seguir concienciando a la sociedad, administración y empresas.

"BANQUILLO" DE EXPERTOS DIGITALES

El capitán de Navío se ha abierto además a la posibilidad de crear una ciberreserva, pero ha advertido de que tendría que estar compuesta por un reducido grupo de personas con disponibilidad completa para responder a situaciones de emergencia.

Según ha reconocido, podría haber ataques que superaran los recursos del Estado, como ya sucedió en Estonia y Georgia, e hicieran necesario recurrir a ese "banquillo" de expertos digitales. Pero ha subrayado que se trataría de un grupo muy reducido de personas --"estoy hablando de decenas"-- que tendrían que haber sido previamente preparadas, investigadas e incluso hubieran trabajando un tiempo junto a los efectivos del Mando Conjunto.

Para ello habría dos opciones, un modelo civil que no participaría en aspectos relacionados con las operaciones militares o un modelo militar similar al de la actual reserva que funciona en las Fuerzas Armadas. "Tendría que ser muy eficaz, eficiente y muy enfocado a la operatividad para un caso especial en el que no los recursos propios se vean superados, no para el día a día", ha remarcado.