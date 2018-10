Margallo pide cuentas a Borrell en el Congreso por las negociaciones sobre Gibraltar en el Brexit

Publicado 28/10/2018 12:04:38 CET

El exministro del PP denuncia la "absoluta rendición" de Sánchez por no reclamar cosoberanía "en una ocasión que no ha habido en 300 años"

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP quiere que el ministro de Asuntos Exteriores, José Borrell, rinda cuentas en el Congreso por las negociaciones del Brexit en lo relativo a Gibraltar, y no sólo ha registrado su petición de comparecencia en comisión, sino que el exministro José Manuel García Margallo aprovechará la próxima sesión de control para echarle en cara lo que considera una "absoluta rendición" del Gobierno por no haber aprovechado para exigir la cosoberanía del Peñón.

Por un lado, el Grupo Popular ha pedido la comparecencia del ministro Borrell en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de la Unión Europea para explicar "los detalles del acuerdo que ha alcanzado con el Reino Unido en relación a Gibraltar, así como el plan de contingencia del Gobierno de España ante la posibilidad de un no acuerdo del Brexit".

Y mientras esa comparecencia se sustancia, el PP registró el pasado jueves una pregunta para el Pleno de control de la próxima semana para que Borrell aclare "qué ha acordado el Gobierno respecto a Gibraltar".

La pregunta la va a formular el miércoles otro ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, que en estos días ha criticado la posición defendida por su sucesor socialista en las negociaciones del Brexit.

BAJADA DE PANTALONES

En declaraciones a Europa Press, Margallo admitió que hablar de "bajada de pantalones" es una expresión "no muy diplomática" pero "más que ajustada a la realidad" en este caso. "Aquí ha habido una absoluta rendición y el desaprovechamiento de una ocasión como no habíamos tenido en 300 años y como probablemente no se nos vuelva a presentar", enfatizó.

Margallo recriminado al Ejecutivo del PSOE que no esté reclamando la cosoberanía porque considera que deja a España "sin armas" en una reivindicación que está defendiendo "desde 1714, con el amparo de Naciones Unidas".

"El Brexit nos da la oportunidad de exigir que el Reino Unido cumpla con la legalidad internacional", ha aseverado, para agregar después que si España es "capaz de corregir el rumbo", tendría "la mejor oportunidad que ha tenido desde el Tratado de Utrech de 1713", opina.

En línea con las manifestaciones de Margallo, el presidente del PP, Pablo Casado, también criticó el enfoque del Gobierno para alcanzar un acuerdo sobre Gibraltar en el marco del Brexit y emplazó a Sánchez a recuperar la oferta de cosoberanía sobre la colonia que lanzó en 2016 Margallo y al que después renunció Alfonso Dastis en la última etapa del Gobierno de Mariano Rajoy.

LAS "LÍNEAS ROJAS" DEL PP

En el Pleno del Congreso convocado para hablar de la última reunión del Consejo Europeo, Casado advirtió de que para el PP hay "una línea roja" y es que el Brexit es "una oportunidad histórica" para conseguir lo que establecen las disposiciones de la ONU: la descolonización del territorio.

Casado emplazó a recuperar una propuesta de cosoberanía que daría a los gibraltareños doble nacionalidad y, así, permitiría quitar la Verja e impulsar un área económica especial entre el Campo de Gibraltar y Ceuta para competir con Tánger.