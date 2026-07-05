Margarita Robles: "Pese a lo que diga Trump, los mandos de la OTAN saben que España está cumpliendo"

La ministra de Defensa, Margarita Robles,durante una visita al Hospital Central de la Defensa ‘Gómez Ulla’ Centro Sanitario de Vida y Esperanza, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). Robles ha saludado durante su visita al personal que ha participado - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reivindicado que España es un "aliado fiable, responsable y serio" dentro de la OTAN y ha asegurado que, pese a lo que diga el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los mandos de la Alianza Atlántica "saben que España está cumpliendo" con sus compromisos.

"Cuando el presidente Trump habla, no solo lo hace de España. Lo que hay es un enfado con Europa. Nosotros podemos ir [a Ankara] con la cabeza bien alta. Los mandos militares de la OTAN saben que España cumple y conocen nuestros despliegues, tanto en personal como en medios y capacidades", ha asegurado la ministra en una entrevista concedida este domingo a 'El País', recogida por Europa Press, en la que anuncia que en las próximas semanas llevará al Consejo de Ministros un plan con 15 nuevos programas militares para garantizar que este año el gasto en defensa alcanza de nuevo el 2%.

Robles ha respondido así después de que Trump critique en los últimos meses a España por su nivel de gasto en defensa. "Todos los países de la Alianza Atlántica saben que eso no es cierto", ha afirmado, antes de destacar que España cuenta con casi 3.000 militares desplegados en misiones de la OTAN, es el principal contribuyente a la Fuerza de Respuesta Rápida, el segundo a la Policía Aérea del Báltico y el cuarto a los despliegues navales. "No se trata de declaraciones, sino de hechos", ha remarcado.

Este martes, Robles acudirá a la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) "con la cabeza bien alta" y ha restado importancia a las valoraciones de otros países al asegurar que "no se corresponden con la realidad". "Tenemos respeto a todos los países, por supuesto a EEUU, pero nos tenemos que sentir muy orgullosos del compromiso de España", ha remarcado.

En relación con el refuerzo de la defensa europea, Robles ha defendido que Europa "tiene que prepararse para asumir un mayor peso si Estados Unidos reduce su presencia en el continente, aunque ha admitido que "no es fácil". En este contexto, ha lamentado especialmente la situación del programa europeo del futuro sistema aéreo de combate (FCAS), al considerar que la industria de defensa europea "no está en muchas ocasiones a la altura de las circunstancias".

Sobre la anunciada revisión del despliegue militar estadounidense en Europa, la ministra ha señalado que el Gobierno no tiene constancia de que pueda afectar a las bases de Rota y Morón. "Estados Unidos ha dicho que va a reducir su presencia en Europa. No es algo nuevo, viene de la Administración Biden e incluso de Obama, pero el presidente Trump lo ha hecho más explícito. No tenemos noticia de que esa disminución pueda afectar a España. La semana pasada estuve en Rota, con mandos americanos, y hay una perspectiva de futuro para seguir trabajando allí", ha manifestado.

En este sentido, ha subrayado que España es un país "serio y responsable" que no necesita "guardianes ni que nadie dé lecciones". Preguntada por la situación en Oriente Próximo, Robles ha indicado que España participa "siempre" en misiones de paz, aunque ha precisado que la situación en el estrecho de Ormuz "no es de paz" porque "desgraciadamente sigue habiendo ataques".

DIRECTORA DE LA GUARDIA CIVIL

Respecto a la investigación que afecta a la directora de la Guardia Civil, ha pedido respetar la presunción de inocencia y dejar actuar a la Justicia.

"A mí no me toca mantener la confianza en la dirección de la Guardia Civil. La Guardia Civil pertenece al Ministerio del Interior", ha declarado.

Al mismo tiempo ha reiterado su apuesta por la "tolerancia cero con la corrupción" y ha rechazado que exista una doble vara de medir en los tribunales, insistiendo en que "una justicia lenta no es justicia", pero tampoco lo es "la justicia paralela".

Por último, la ministra ha rechazado las críticas sobre la actuación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) durante la dana de Valencia al asegurar que quienes sostienen que llegó antes a Venezuela que a la emergencia valenciana "saben que mienten" y ha calificado esas afirmaciones de "mezquindad".