María Jesús Montero comparecerá en la comisión de investigación sobre la SEPI en el Senado el lunes 20 de abril

Archivo - María Jesús Montero comparece en la Comisión de Investigación por el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 26 de noviembre de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ex vicepresidenta primera del Gobierno María Jesús Montero comparecerá en la comisión de investigación sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el Senado el próximo lunes 20 de abril, según informan fuentes del PP de la Cámara Alta.

El partido ha recordado que hace más de dos meses, antes de la convocatoria electoral en Andalucía, presentó el plan de trabajo de la comisión anunciando que María Jesús Montero sería de las primeras en comparecer antes de la convocatoria de las elecciones andaluzas y que, en ese momento, "Montero dijo no habría ningún problema y que iría las veces que hiciera falta".

"No somos como el PSOE", ha subrayado el PP, que ha recordado que los socialistas llamaron en la última semana de la campaña aragonesa al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a declarar en la comisión de la dana pese a no tener ninguna competencia en la gestión de la misma.

"Nosotros no lo haremos con Montero pese a las recientes novedades que ha habido en el caso SEPI", han expresado desde el PP.

Desde el PP aseguran que a ellos no les mueve el electoralismo: "Nos mueve la verdad y que los españoles sepan qué ha hecho el Gobierno con sus impuestos".

"CENTRO DE OPERACIONES DE LA CORRUPCIÓN SANCHISTA"

El PP ha insistido en que Montero tendrá que explicar en el Senado "cómo se convirtió la SEPI en el centro de operaciones de la corrupción sanchista".

En la comisión del Senado comparecerán este lunes 13 la presidenta de la SEPI, Belén Gualda; el vicepresidente, Bartolomé Lora, el miércoles 15; y el ex presidente de la SEPI Vicente Fernández, que lo hará el jueves 16.

"No sé si nunca antes una mujer había tenido tanto poder como ella; pero lo que sí sé es que nunca antes una vicepresidenta había estado tan rodeada de corruptos y de corrupción como Montero", han expresado fuentes del PP, que ha asegurado que Montero "salió del Gobierno de los ERES y ahora sale del Gobierno de las mordidas" pero insiste en que "su responsabilidad en todos estos escándalos le persiguen".

El PP ha señalado además que "pasó a ser la vicepresidenta de las mordidas" y que fue la "máxima dirigente" de un organismo "que ha llevado a empresas que eran punteras como Correos a números rojos, rescató a Air Europa de manera sospechosa, rescató a Plus Ultra de manera sorprendente, cobijó a la fontanera Leire Díez, contrató con Servinabar y que tiene a muchas de sus empresas investigadas por malversación y contratos amañados".