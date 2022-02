María Jesús Montero dice que Casado debería haber ido a los tribunales si tenía sospechas del hermano de Ayuso

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido explicaciones al Partido Popular por el supuesto espionaje al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha criticado que si el líder de los 'populares', Pablo Casado, tenía sospechas de que se hubiera producido alguna contratación irregular debería haber ido a los tribunales.

Así lo ha trasladado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, al ser preguntada por una valoración sobre supuesto espionaje al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desde una empresa del Ayuntamiento de la capital ha reabierto la guerra interna que mantienen la dirección nacional del PP y el equipo de la dirigente.

"Casado si llevaba tiempo conociendo esta situación presuntamente, debería haberse ido a los tribunales si hay alguna sospecha de que se haya producido alguna contratación que no esté dentro de la legalidad", ha asegurado la ministra, que ha tachado los hechos de "gravísimos" e "inadmisibles".

La titular de Hacienda ha censurado que el principal partido de la oposición esté en "un juego de espías" y "sin cumplir el compromiso de Casado con España en relación con regenerar su partido y suprimir las prácticas corruptas y situaciones irregulares que habíamos conocido previas a la moción de censura". Para Montero, parece que el PP no ha aprendido "nada" y no tiene una "actitud decidida" para que no se vuelvan a producir prácticas irregulares en el futuro.

"El señor Casado sigue yendo todas las mañana a una sede, la de Génova, que se demostró en los tribunales que había sido construida con dinero irregular", ha añadido, al tiempo que ha recordado que el PP utilizó a la policía "para investigar a personas para las que al interior del PP pudieran ser personas no recomendables".