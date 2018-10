Marina Albiol dimite como portavoz de IU en Europa tras acusar a la dirección de inacción en casos de acoso laboral

Actualizado 04/10/2018 13:06:00 CET



La cúpula federal analizará el asunto en su próxima reunión pero defiende que un caso ya se resolvió y que el otro está en proceso

La eurodiputada de Izquierda Unida(IU) Marina Albiol ha dimitido de su cargo como portavoz de la formación en el Parlamento Europeo, en protesta por la mala gestión que, a su juicio, está realizando la dirección federal de dos denuncias realizadas por trabajadores de la Delegación en Europa de acoso laboral por parte de eurodiputados, según han confirmado a Europa Press fuentes de la coalición de izquierdas.

Así lo ha puesto de manifiesto Albiol en una carta que ha remitido al coordinador federal de IU, Alberto Garzón, y que ha avanzando eldiario.es, en la que critica que la dirección no haya iniciado expedientes sancionadores al tener conocimiento de esos hechos.

Por su parte, la dirección federal ha asegurado que, en ambos casos, su respuesta ha sido la correcta, y ha negado inacción. Según han explicado fuentes de la cúpula de IU a Europa Press, el procedimiento en estas situaciones debe ser "garantista" y apostar por la mediación, ya que no puede "hacer de juez".

En su misiva, Albiol cita en concreto al responsable federal de Organización, Ismael González, y la de Política Institucional, Amanda Meyer, y denuncia que ambos tenían conocimiento de las comunicaciones que habían hecho varios trabajadores de la Delegación sobre "el acoso laboral, moral y físico que estaban sufriendo por parte de eurodiputados/as".

Según la europarlamentaria, "la dirección podría haber iniciado de oficio un expediente sancionador ante el conocimiento de hechos tan graves". "Pero no ha sido así. No ha habido ningún tipo de sanción y se ha instado a los trabajadores a continuar trabajando con estas personas", lamenta.

"Al no compartir estas actuaciones por parte de la dirección de Izquierda Unida, que contravienen los principios más básicos de una organización de izquierdas, he decidido dimitir de mi puesto de Portavoz, responsabilidad que me fue asignada por parte de la dirección de Izquierda Unida", concluye.

Ante tales acusaciones, la dirección federal va a emitir un comunicado con el que quieren "dejar claro" que "en todo momento" han actuado ante las quejas recibidas por parte de algunos trabajadores de esa Delegación. "La dirección ha realizado seguimiento, se ha reunido con las partes y ha llevado la problemática a los órganos de IU en dos ocasiones", explican en el texto, que firma la Comisión Colegiada de Izquierda Unida, y que avanza Europa Press.

Además, señalan que uno de los casos ya se resolvió con un proceso de mediación, y que el otro está siendo analizado en estos momentos, ya que se les comunicó por carta "esta misma semana", el pasado 1 de octubre.

"Dada la naturaleza del caso, en apenas tres días resulta imposible abordarlo por completo y con la seriedad que requiere. De hecho, teníamos previsto, y así lo haremos, abordar esta situación en la reunión de la Comisión Colegiada de IU del próximo lunes 8 de octubre", informa la dirección.

En este sentido, la cúpula federal de IU aprovecha su comunicado para informar de que van a abordar de nuevo en los órganos de IU "la situación de la delegación", y que propondrán "soluciones concretas que permitan respetar los derechos de las compañeras que trabajan en la delegación y de los cargos públicos".

En todo caso, la dirección defiende que ha intervenido "en el día a día de la Delegación" y que ha intentado "resolver los problemas con la cautela y seriedad que corresponde". "Hemos de preservar la presunción de inocencia y a la vez la confidencialidad de las personas denunciantes hasta el esclarecimiento de los hechos y la toma de decisiones correspondiente", añaden.

"El trabajo de respeto por los derechos de los trabajadores y de los cargos públicos ha guiado la actuación de esta dirección, y por ello se han tomando y se seguirán tomando las medidas que sean necesarias para resolver este tipo de conflictos. Asumimos la responsabilidad de la gestión de forma colectiva como dirección de Izquierda Unida y como dirección de la delegación", concluye el comunicado de la dirección.