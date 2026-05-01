Marlaska apoya una respuesta "global, coordinada y sostenida" contra el narcotráfico que frene las rutas desde América

El ministro de Interior español, Fernando Grande-Marlaska, en el medio, en la XXVI Reunión de Alto Nivel del Mecanismo UE-CELAC en materia de drogas en Punta Cana, en la República Dominicana. - MINISTERIO DEL INTERIOR

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido una "respuesta global, coordinada y sostenida" contra el narcotráfico y el crimen organizado para frenar las rutas que conectan Iberoamérica, el Caribe y Europa.

"Frente a redes criminales globales, solo será eficaz una respuesta global", ha manifestado desde Punta Cana (Santo Domingo), en la clausura este jueves de la XXVI Reunión de Alto Nivel del Mecanismo UE-CELAC en materia de drogas.

Durante su intervención, el ministro ha instado a todos los países participantes a continuar reforzando este mecanismo UE-CELAC, principal foro de diálogo político sobre narcotráfico entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, para reducir la oferta y demanda de drogas y actuar en "tres factores clave": la lucha contra los flujos financieros ilícitos, la protección de puertos y centros logísticos y el fortalecimiento de las capacidades operativas.

EXPERIENCIAS EN EL CAMPO DE GIBRALTAR

Con anterioridad a la clausura, Grande-Marlaska ha participado también en la sesión dedicada a la presentación de experiencias de éxito, con una ponencia dedicada a la aplicación del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, que ha puesto como ejemplo de un "enfoque integral" frente al crimen organizado.

En palabras del titular de Interior, el plan especial ha ofrecido una "respuesta combinada y eficaz" que ha incorporado simultáneamente el refuerzo de capacidades policiales e inteligencia, la coordinación entre autoridades policiales, judiciales y aduaneras, la actuación sobre las estructuras financieras de crimen organizado y las medidas orientadas a prevenir la infiltración criminal en la economía legal.

"Además, hemos prestado mucha atención a la protección de infraestructuras críticas, especialmente puertos y nodos logísticos, lo que ha permitido una actuación integral no solo sobre el territorio, sino también sobre las redes, las rutas y las estructuras que sostienen el narcotráfico", ha añadido.

ENCUENTROS BILATERALES

En el marco de la cumbre, Grande-Marlaska se ha reunido con la directora general adjunta de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea, Myriam Ferrán, a quien ha solicitado reforzar los instrumentos financieros de acción exterior de la Comisión, para responder "de forma más ágil" a los desafíos operativos que comparten Europa, América Latina y el Caribe.

"Urgen fórmulas de financiación más flexibles y adaptadas a necesidades reales", ha explicado el ministro, que ha citado expresamente la necesidad de profundizar en el despliegue de expertos, el refuerzo de capacidades de inteligencia o la cooperación policial directa.

Marlaska ha trasladado a Ferrán el interés prioritario de Iberoamérica en la lucha contra el narcotráfico, y ha insistido, además, en la "importancia creciente" de África en el ámbito migratorio y en la lucha contra el crimen organizado. "Es imprescindible contar con todo el apoyo de la Comisión para poder responder con resultados" ante los retos de la región, ha indicado.

En esa línea, el titular de Interior ha abogado por reforzar el despliegue de equipos conjuntos de investigación policial en Mauritania, Senegal y Gambia y por retomar iniciativas en la región del Sahel, en los ámbitos de la lucha contra el terrorismo y el tráfico de personas. "El papel de la Comisión Europea es esencial para movilizar recursos adecuados y traducir las prioridades políticas en acciones concretas", ha manifestado.

El ministro ha mantenido también un encuentro con el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Hugo Alberto Begazo, el órgano rector de la política antidrogas en Perú, país que asumirá próximamente la copresidencia del Mecanismo UE-CELAC en materia de drogas.

Marlaska le ha mostrado su respaldo a la futura puesta en marcha de la Unidad Especial de Investigación (SIU) de Perú, una iniciativa apoyada por la Comisión Europea, que puede ser, en su opinión, "una herramienta útil para reforzar las capacidades operativas y la cooperación internacional frente al narcotráfico".