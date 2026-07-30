Marlaska contacta con Vivas para informarle de los refuerzos desplegados en Ceuta ante la crisis migratoria

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), a 29 de julio de 2026, en Navalcarnero, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mantenido este jueves por la tarde una segunda conversación con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para informarle de los refuerzos de la Policía Nacional y la Guardia Civil desplegados en la ciudad ante la crisis migratoria provocada por la entrada masiva de personas a través de la frontera con Marruecos.

Fuentes de Interior han indicado que Marlaska le ha comunicado también el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Defensa para la movilización de sus efectivos en apoyo de la Guardia Civil.

Asimismo, el ministro le ha trasladado el apoyo y el compromiso del Ministerio del Interior para mantener la seguridad en Ceuta y restablecer cuanto antes la situación de normalidad.

Marlaska, que ya llamó a Vivas por primera vez por la mañana, durante su visita al Puesto de Mando Avanzado de los incendios en Navaluenga (Ávila), se desplazará a Ceuta este viernes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Allí, visitarán El Tarajal y mantendrán una reunión de coordinación con Vivas; el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez; los responsables de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y el director del CETI y de la Cruz Roja ceutíes.