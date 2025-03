Marlaska defiende hoy en el Congreso el acuerdo con Junts y policías protestan en la calle contra la "cesión ilegal"

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asiste este miércoles al Congreso para defender el acuerdo entre Junts y PSOE para la delegación en materia de control de fronteras y flujos migratorios. En paralelo, una docena de organizaciones de la Policía y la Guardia Civil ha convocado una protesta por lo que entienden que es una "cesión ilegal" a la Generalitat de Cataluña y los Mossos d'Esquadra.

En concreto, el PP ha registrado una pregunta dirigida a Marlaska para que diga si considera legítima la "cesión de competencias exclusivas del Estado a cambio de seguir en el poder", así como que valore las quejas desde sindicatos policiales --que este lunes se reunieron con Alberto Núñez Feijóo-- por el acuerdo con el partido de Carles Puigdemont.

Vox ha cargado también contra Marlaska, a quien pide cuentas sobre la "expulsión de la Guardia Civil y la Policía Nacional de Cataluña". El ministro, además, tendrá que enfrentarse a dos interpelaciones, una del PP sobre el acuerdo con Junts y otra sobre los datos de criminalidad.

A preguntas de la prensa, Marlaska sostuvo este lunes que no había cambiado de opinión porque el Estado seguirá asumiendo toda "sanción que conlleva expulsión" y la Policía será quien "selle pasaportes". "No hay ninguna cesión en el control de fronteras y tampoco en el control de los flujos migratorios irregulares", dijo, precisando que el catalán no será determinante para lograr la residencia en Cataluña.

CRÍTICAS A SÁNCHEZ

Las principales organizaciones policiales reaccionaron al acuerdo con Junts rechazando de plano la proposición de ley orgánica para la delegación de competencias --vía artículo 150.2 de la Constitución-- en materia de inmigración a Cataluña, que incluye la gestión de la Generalitat de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o la devolución de los extranjeros que tengan prohibición de entrada.

En la convocatoria de la concentración frente al Congreso a las 11.00 horas, la docena de organizaciones policiales aluden a las declaraciones en Bruselas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que afirmó que los Mossos d'Esquadra son "Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" al mismo nivel que la Guardia Civil y la Policía Nacional.

"Evidencian, una vez más, un doble rasero injustificable. Si el Gobierno quiere igualar el reconocimiento de todas las policías, que lo haga en derechos, condiciones laborales y salariales, y no solo cuando le conviene políticamente", apuntan desde la plataforma policial.

El pacto entre socialistas e independentistas catalanes también llevará a los Mossos d'Esquadra a cogestionar con la Guardia Civil y la Policía Nacional la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas. Para ello, la Policía catalana estará en frontera y actuará para hacer cumplir la ley en cooperación con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Además, Cataluña se configurará como "ventanilla única" en su territorio de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración; también expedirá el documento de identidad para los extranjeros, a partir del Registro del NIE del Estado español.

Otro de los puntos polémicos es que se incrementará el número de agentes de los Mossos en 1.800 efectivos, hasta alcanzar la cifra total de 26.800 agentes.