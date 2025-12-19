Marlaska defiende la labor policial frente a la "rumorología": "Esta semana han señalado a la UDEF, antes fue a la UCO"

Archivo - El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante un acto de la Policía Nacional - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este viernes las investigaciones que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado bajo la dirección de jueces y al margen de lo que ha calificado de "rumorología interesada" que, en su opinión, cuestiona la labor policial con profesionalidad.

"Esta semana han señalado a la UDEF, antes fue a la UCO; os aseguro que en el Ministerio del Interior constatamos a diario la profesionalidad de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y defendemos vuestro trabajo", ha dicho Grande-Marlaska durante el acto de jura de la XXXV promoción de comisarios, formada por 23 hombres y siete mujeres.

Esta misma semana en el Senado Grande-Marlaska se defendió de las críticas de la oposición asegurando que él "deja trabajar" a unidades policiales como la UDEF y la UCO, tras ser cuestionado sobre el papel del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en un presunto "chivatazo" a un empresario investigado en el caso de blanqueo de la aerolínea Plus Ultra.

"Debéis sentiros orgullosos de un trabajo bien hecho y defenderlo con ahínco frente a quienes practican el ejercicio permanente de descrédito y frente a quienes elevan a verdad lo que solo es rumorología interesada y cuestionan vuestro trabajo impecable y vuestra capacidad de servicio público", ha sostenido el titular del Interior frente a los nuevos comisarios.

En este sentido, Grande-Marlaska ha defendido que España es uno de los países más seguros del mundo como demuestra el descenso de la criminalidad convencional, aunque reconociendo el alza de la ciberdelincuencia.

"He perdido la cuenta de las veces que este año he respondido a preguntas de diputados y senadores que dibujaban interesadamente, bajo mi entender, un panorama apocalíptico de nuestra seguridad", ha lamentado.

En su discurso, además, el ministro ha citado logros como alcanzar el máximo histórico de 76.500 agentes de la Policía, la implantación del DNI móvil y la puesta en marcha "sin incidentes" del nuevo sistema de control de fronteras europeo EES.