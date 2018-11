El ministro del Interior defiende que Marchena es "uno de los juristas más consolidados de este país" y un "amigo"

Actualizado 15/11/2018 10:55:41 CET

Ve "improcedente" debatir hoy en día sobre un posible indulto a los encausados por el 'procés'

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elogiado este jueves la figura del presidente de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, de quien se ha dicho "partidario" como posible futuro presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque sostiene que deben ser los vocales quienes le designen por votación.

"Es indiscutiblemente uno de los juristas más consolidados de este país. Pocas personas hay con una conformación jurídica como la de Marchena y como elemento personal, soy partidario, es amigo mío", ha señalado en un desayuno informativo en Madrid organizado por Europa Press.

Marlaska respondía así sobre el hecho de que el PP y el PSOE hayan acordado la presidencia de Marchena cuando de acuerdo a la legislación, deberían ser los vocales del CGPJ quienes, una vez designados por el Parlamento, eligiesen a su presidente por votación y habida cuenta de que ellos ni siquiera han sido aún nombrados.

En su respuesta, ha defendido que tal y como establece la Constitución Española, "serán los vocales del CGPJ una vez tomada posesión los que elegirán a la persona que encabece el Tribunal Supremo y el Consejo" y, sin comentar la existencia de ese acuerdo político previo, ha pedido dejar "que sean estos vocales los que lo designen".

En la misma línea, Marlaska ha afirmado que en su opinión, las comisiones parlamentarias de nombramiento de las que saldrán los vocales, deberían ser abiertas para que estas designaciones, que se aprueban con una mayoría de tres quintos de la Cámara, se produzcan "con conocimiento de la ciudadania".

ES "IMPROCEDENTE" HABLAR DE INDULTO

"Parto de la base de que la elección tiene que ser como es y creo que será correcta. Todavía no se ha concluido la elección de los vocales, Dejemos que sean las Cámaras quienes finalmente decidan ese nombramiento dando la confianza a las personas que entiendan razonablemente, que son susceptibles y tienen la capacidad profesional y personal para ocupar ese cargo. Esperemos la votación de esas Cámaras", ha zanjado.

En cuanto a la posibilidad de que la salida de Marchena, acabe afectando de un modo u otro a la posición del tribunal que enjuiciará a los políticos catalanes y líderes soberanistas procesados por rebelión en el Supremo, Marlaska ha apuntado que plantear esa posibilidad "sería tanto como desconocer lo que implica la independencia y la imparcialidad del conjunto de magistrados" que integran la carrera judicial.

El titular de Interior ha respondido asimismo sobre la posibilidad de que estas personas acaben recibiendo un indulto y ha incidido en que en el Gobierno "no hay ningún planteamiento" sobre este asunto, ya que se trata de "algo que únicamente permite ser considerado tras la celebración de un juicio, de una sentencia que sea firme y que pueda ser considerada desproporcionada en la imposición de las penas". "Estas circunstancias no se consolidan a día de hoy, con lo cual, hacer un juicio de valor a día de hoy me parece improcedente", ha apostillado.