Marlaska esquiva la reprobación del Congreso por abandonar a la Guardia Civil contra el narcotráfico

Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una sesión de control al Gobierno - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves reprobar al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por haber abandonado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la lucha contra el narcotráfico, como reclamaba el PP, que sólo ha conseguido sumar a su pretensión a Vox y UPN y arrancar una abstención a Podemos y Coalición Canaria.

Sí, ha logrado, no obstante, el respaldo a otros puntos de su iniciativa para instar al Ejecutivo a reconocer la profesión de riesgos de los agentes de ambos cuerpos, incrementar sus plantillas o dotarlas de recursos materiales suficientes, entre otras.

Los 'populares' han sometido este jueves a votación del Pleno una moción, consecuencia de la interpelación que dirigió la semana pasada a Marlaska, y lo ha hecho por puntos, con idea de poder sacar adelante algunas de sus propuestas para mejorar las condiciones laborales de los efectivos de la Policía y Guardia Civil en el combate al narcotráfico.

Sin embargo, el Pleno no ha respaldado el punto que pedía expresamente que el Congreso censurase al titular de Interior por "insuficiente", a juicio del PP, dotación de medios, recursos y respaldo a las Fuerzas de Seguridad del Estado, a raíz de la reciente muerte en acto de servicio de dos guardias civiles en Huelva. El PP, Vox y UPN han votado a favor; el PSOE, Sumar y sus socios; y Podemos y CC ha optado por la abstención.

SUMAR SE HA ABSTENIDO E INCLUSO APOYADO OTROS PUNTOS

Sí ha logrado, no obstante, sacar adelante otras medidas como la que emplaza al Gobierno a impulsar los cambios legislativos para reconocer la profesión de riesgo a los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que ha sido aprobada gracias a los votos del PP, Vox y UPN y a la abstención de Sumar y PNV.

De la moción también ha sido aprobado el punto que urge al Gobierno a incrementar las plantillas de policías y guardias civiles en las zonas especialmente afectadas por el narcotráfico, cubriendo con carácter prioritario las vacantes existentes y reforzando las unidades dedicadas a la lucha contra las organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales. A los votos del PP, Vox y UPN se han adherido en este caso el sí de Sumar y la abstención del PNV.

Además, el Pleno también ha respaldado, con el voto del PP, Vox y UPN y la abstención de Sumar y el PNV, dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de recursos materiales suficientes para combatir el narcotráfico en condiciones de seguridad y de los medios necesarios para su protección y defensa frente a las redes criminales

PROTOCOLO DE ARMAS NO LETALES

Las mismas posiciones han mantenido los citados partidos en el punto que insta al Gobierno a aprobar un protocolo específico para incorporar armas no letales a los medios marítimos de la Guardia Civil, tales como armas lanzadoras, con reglas claras de uso, mantenimiento y supervisión de su aplicación en operaciones marítimas, ante el aumento de la violencia ejercida por los narcotraficantes y resto del crimen organizado.

En la misma sesión, el Congreso ha rechazado, con el respaldo del PSOE y sus socios, otra moción de Vox, que, entre otras cuestiones, pedía rendir homenaje a todos los miembros de las Fuerzas de Seguridad por su "impecable" labor en defensa de la seguridad de los españoles y su "incansable" lucha contra el crimen organizado, y en la que glosaba una docena de medidas en la misma línea que el PP.