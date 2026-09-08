Marlaska justifica el listado de periodistas por ser un "documento interno de trabajo" sin ninguna "finalidad espuria"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atiende a los medios en la Delegación del Gobierno en Ceuta, a 8 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha justificado este martes la elaboración desde la Oficina de Comunicación de este departamento ministerial el que se elaborara un dosier con un listado sobre periodistas por ser un "documento interno de trabajo" que, según ha dicho, no tenía ninguna "finalidad espuria".

"Según se me ha trasladado, es un documento de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actualidad", ha señalado Marlaska en respuesta a la prensa desde Ceuta. Al ser repreguntado, ha comentado que el dosier serviría para ayudar a "trasladar el mensaje del ministerio".

Marlaska ha defendido que "en modo alguno" desde el Ministerio que dirige desde 2018 se "realizan diferencias ni entre medios ni entre periodistas a la hora de dar la información y de contestar a cualquier requerimiento".

"Faltaría más", ha terciado, subrayando que son "proactivos" en lo referente al derecho a la información. "Desde luego es un valor y un principio en el conjunto del Ministerio del Interior y, en concreto, también en su área de comunicación", ha argumentado.

En este sentido, Marlaska ha señalado como "una prioridad máxima" el que se proteja al conjunto de los medios de comunicación ante posibles agresiones en las coberturas que están realizando para seguir la actualidad de la crisis de Ceuta tras la entrada de más de 72.000 personas a finales de julio.

EL GOBIERNO RESPALDA A MARLASKA

Previamente, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado que el Ejecutivo respeta "profundamente" la libertad de prensa y que "actúa en consecuencia todos los días".

"Quiero recordar que los de entrar con un lanzallamas en TVE o los de 'os vamos a triturar' no somos nosotros. Este Gobierno respeta profundamente la labor de los medios de comunicación, cree firmemente en la libertad de prensa y actúa con consecuencia todos los días", ha indicado la ministra Elma Saiz.

Según ha informado 'El Confidencial', el primer encargo a la Oficina de Comunicación se realizó en una fecha próxima a las navidades de 2023. En el listado que finalmente se elaboró figuran expresiones junto a cada periodista como "afín al PSOE", "tendencia conservadora", "independiente" o "apoya al Gobierno".

Fuentes del Ministerio del Interior han confirmado que la Oficina de Comunicación del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska elaboró un documento informativo de carácter interno en el que figuraban diferentes periodistas.

Además, han subrayado que el titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ni encargó ni supo de dicho listado de tertulianos y periodistas hasta la publicación por la prensa. También han subrayado que el Ministerio ha atendido siempre a todos los medios y periodistas, "sin distinciones".