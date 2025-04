Marlaska lamenta que el juez Peinado interrogue a Bolaños sin pedirlo las partes y critica su instrucción "sin objeto"

No ve "ninguna irregularidad" en la causa, "abocada al fracaso", contra Begoña Gómez y cree que el PP tendrá que "pedir disculpas"

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que le parece "curioso" que el juez Juan Carlos Peinado haya ido este miércoles al Palacio de la Moncloa a interrogar como testigo al titular de Justicia, Félix Bolaños, en la causa abierta a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, cuando no lo ha pedido "ninguna de las partes". Además, ha criticado que es una investigación en la que "no hay un objeto claro y preciso".

Así se ha pronunciado al ser preguntado por la declaración de Bolaños, al que el juez ha citado por la contratación de Cristina Álvarez como asesora de la esposa del presidente del Gobierno en calidad de personal eventual de Moncloa.

Marlaska ha respaldado que Bolaños ha ido a declarar "como corresponde, en cumplimiento de un deber y con toda la voluntad", a preguntas de los periodistas al visitar en Pozuelo de Alarcón las obras de la futura sede de la Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil.

Dicho eso, ha expresado que "lo curioso de esta declaración es que no haya sido solicitada por ninguna de las partes, ni siquiera por las acusaciones".

El ministro ha mostrado "todo el respeto a las resoluciones y al trabajo de todo el Poder Judicial", pero ha incidido en su experiencia de más de 30 años en la judicatura, "muchos de ellos como juez de instrucción", para afirmar que la causa sobre la esposa de Sánchez es "el paradigma de lo que no es una instrucción, a diferencia del 99,9% de las instrucciones de los jueces y juezas de este país, que realmente sí que son verdaderas instrucciones".

Al hilo, ha mencionado que hay "muchas piezas abiertas sin una concreción del objeto de la investigación". "Creo que nadie sabemos, a ciencia cierta, qué es lo que está investigando. Después de un año no se ha observado ninguna irregularidad, porque no hay ninguna irregularidad", ha apostillado.

Y ha expresado que la instrucción fue "ya desautorizada en elementos sustanciales" por la Audiencia Provincial de Madrid, "limitándole el objeto de la investigación, por ausencia de indicios".

PEINADO "DESATENDIÓ" A LA AUDIENCIA PROVINCIAL

Marlaska ha criticado que el juez Peinado "desatendió esa indicación de la superioridad" y, lo que "es más grave para un juez de instrucción", que "te hayan anulado por vulneración de derechos fundamentales diligencias tan importantes, aquellas limitativas de derechos, como entradas y registros e interceptación de dispositivos electrónicos de investigados", como en el caso del empresario Juan Carlos Barrabés --ha recordado--, también imputado en la causa.

"Por lo tanto, yo creo que es una investigación donde no se ha observado ninguna irregularidad, porque no hay ninguna irregularidad, porque no hay un objeto de investigación claro y preciso", ha insistido.

Y ha asegurado que cree que está "abocada directamente al fracaso", por lo que espera que, "en ese momento, aquellos que han utilizado la investigación, y la siguen utilizando como el Partido Popular, sean capaces de pedir disculpas".