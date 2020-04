Marlaska niega discrepancias en el Gobierno por la vuelta al trabajo pese a las críticas de Podemos en redes

Sigue en directo la última hora sobre el coronavirus en España y en el mundo

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este lunes que ningún miembro del Gobierno ha pedido al presidente, Pedro Sánchez, que rectificara y no levantara la suspensión de actividades no esenciales. "No, no aconteció en ese sentido, se ha actuado con unanimidad", ha defendido a pesar de que este domingo miembros de Unidas Podemos criticaran esta decisión a través de las redes sociales.

En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, el ministro del Interior ha apuntado que "el confinamiento se mantiene" pero caducan las medidas extraordinarias del permiso remunerado y recuperable, y ha añadido que se trabaja de acuerdo a los criterios del equipo del Comité Científico que asesora al Gobierno.

"Teniendo en cuenta la presión sobre las UCIs se recomendó que durante dos semanas se establecieran medidas mas extraordinarias de confinamiento", ha indicado, para luego asegurar que en el informe de los científicos se explicaba además que después de estas dos semanas, "razonablemente podría retomarse el confinamiento con medidas muy drásticas que tuvieron su inicio en el real decreto de estado de alarma de 14 de marzo".

Con todo, ha apuntado que el Gobierno "asume la responsabilidad de todas las decisiones que adopta" y ha recordado que la pandemia es una realidad "dinámica". Insiste además en que el confinamiento no deja de ser una medida "drástica" y que se hace bajo criterios del Comité Científico con el objetivo de garantizar la salud pública del conjunto de la ciudadanía. "Ése es nuestro parámetro", ha añadido.

Al igual que ha asegurado que hay unanimidad en el Ejecutivo de coalición, también ha recalcado que no ha percibido ningún tipo de presión para levantar parcialmente el confinamiento a pesar de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha afirmado en una entrevista que habrá presiones de sectores económicos para recuperar la actividad cuanto antes.

"El conjunto de la ciudadanía, los sectores, los agentes sociales, sindicatos, empresarios, lo que quieren es evidentemente vencer al virus, no hay ningún tipo de insolidaridad por parte de ninguna institución", ha aseverado.