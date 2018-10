Marlaska quita hierro a los audios de Delgado: "Lo importante son los hechos, no las palabras"

Actualizado 25/09/2018 19:18:06 CET

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha restado trascendencia a los audios de hace nueve años en los que la titular de Justicia, Dolores Delgado, se refiere a su hoy compañero en el Consejo de Ministros como "maricón".

"Lo importante no son las palabras, sino los hechos", ha dicho Grande-Marlaska a los periodistas antes del inicio de la sesión de control al Gobierno en el Senado. El ministro ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez está "cohesionado" y es el Ejecutivo "de la igualdad y la diversidad".

El magistrado ha negado haberse sentido ofendido por las palabras que empleó para referirse a él la entonces fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado en una comida con el exmagistrado Baltasar Garzón y el excomisario de Policía José Villarejo, en prisión provisional por presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal. "¡Que no, hombre, que no!", ha respondido el ministro cuando la prensa le ha preguntado si estaba molesto.

"Éste es un Gobierno feminista, cohesionado y trabajamos mujeres y hombres estupendamente bien, como debe ser. Es que es además lo normal. A mí ya hablar de obviedades en una España del siglo XXI a veces me cuesta mucho", ha reflexionado.

Ante las preguntas insistentes de la prensa, Grande-Marlaska ha considerado que "para nada" la ministra Delgado debe dimitir por esos audios difundidos por el confidencial 'Moncloa.com'. "Vuelvo a repetir que verdaderamente no podemos centrarnos en unas palabras en abstracto, hay que ir realmente a los hechos, a lo que una persona es y representa y quiere ser", ha insistido.

El titular de Interior ha subrayado que para él es un "orgullo" formar parte del Gobierno de Pedro Sánchez y, en su opinión, todos y todas sus miembros son "un ejemplo de lo que es este país, diverso e igual".

"Y todos los ministros y ministras de este Gobierno vamos a seguir en nuestro puesto de trabajo colaborando y empujando porque este país sea un poquito más igual y sobre todo para vosotras", ha zanjado.

Después de contestar a las preguntas de la oposición en la sesión de control al Gobierno, el ministro ha vuelto a responder a las preguntas de los periodistas en los pasillos del Senado. Grande-Marlaska no cree que la ministra le deba disculpas porque para eso "me tendría que haber ofendido y no me ha ofendido".