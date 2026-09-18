Más de 2.000 migrantes vuelven a las playas ceutíes de Trampolín y Benítez tras quedar fuera del campamento del Puerto

La Guardia Civil organiza a los migrantes para su traslado al Puerto de Ceuta, a 18 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

CEUTA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.000 personas migrantes han regresado a los asentamientos en las playas ceutíes del Trampolín y de Benítez tras completarse la capacidad del dispositivo provisional de acogida instalado en el puerto de la ciudad.

La Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda ha paralizado la limpieza y desinfección de las playas, que tenía prevista para cuando se desalojaran. La Ciudad se ha negado a ordenar el aseo de los asentamientos mientras todavía permanezcan miles de personas en su interior.

Hasta el traslado de este viernes se estimaba que más de 4.000 personas en situación irregular habitaban las chabolas de las playas. De ellas, solo 1.700 han podido ser acogidas en el campamento de Muelle de Poniente durante un operativo caracterizado por la tensión durante la primera fase y el orden en el acceso al interior, al establecerse el embolsamiento lejos del recurso de acogida.

La entrada de migrantes en las instalaciones junto al Puerto se ha producido aproximadamente entre las 9.30h y las 12.00h. A mediodía, las personas que esperaban que quedaban tras el cordón policial formado junto al polígono industrial que conduce al Puerto para ordenar el traslado y que no han podido acceder al dispositivo han comenzado a marchar de vuelta a sus asentamientos.

En las chabolas de Benítez, los inmigrantes que han regresado han comenzado a rebuscar entre las chozas que han dejado vacías aquellos que sí han logrado hacerse un hueco en el recurso de acogida. Las cogen para quedárselas en sus propias tiendas o para venderlas.

En la playa de Benítez, uno de los migrantes ha comenzado a vender las mantas que ha encontrado sin dueño tras el multitudinario traslado.

Los asentamientos de ambas playas han vuelto a estar ocupadas por, al menos, 2.000 personas migrantes. Además de los marroquíes que han vuelto tras quedarse fuera del campamento del Puerto, también han llegado al Trampolín y Benítez inmigrantes que no vivían allí, sino en otras zonas de los montes.

Según las fuentes consultadas por esta agencia, los migrantes creen que las dos playas son el paso previo a ser acogidos en dispositivos provisionales. Y, para ellos, acceder a los recursos de acogida les acerca más a la regularización de su situación.

Los migrantes siguen teniendo esperanza de que se les conceda el asilo pese a que el Gobierno ha insistido en que se denegará el asilo de todos los marroquíes que no tengan derecho a la protección internacional. Por ejemplo, aquellos que argumenten razones económicas. Y, según han trasladado fuentes policiales a Europa Press, la mayoría de los migrantes arguyen esos motivos.

Con el traslado de hoy, el Gobierno nacional ha habilitado ya 6.000 plazas de acogida provisional para los migrantes que accedieron a Ceuta durante la entrada masiva del 30 y 31 de julio. La Ciudad Autónoma estima que aún quedan más de 5.000 en las calles.