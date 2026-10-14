Miles de melillenses dan una calurosa bienvenida a los Reyes: "Que viva España"

La Reina Letizia durante una visita a la Asamblea de Melilla, a 14 de octubre de 2026, en Melilla (España). - Mohamed Belkasen - Europa Press

MELILLA 14 Oct. (de la enviada especial de EUROPA PRESS, Alicia Vela) -

Miles de melillenses se han acercado este miércoles a la Plaza de España de la ciudad autónoma para recibir a Felipe VI y Letizia, que la visitan por primera vez para mostrar su apoyo y cariño tras hacerlo el martes en Ceuta, dos meses y medio después de la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos que generó una grave crisis. "Que viva España", cantan.

Sus majestades han aterrizado en el Aeropuerto de Melilla a las 11.44 horas, después de haber pernoctado en Ceuta, la primera vez que esto ocurre en democracia, tras su esperada visita a la ciudad autónoma y se han dirigido a la Plaza de España, a donde han llegado pasadas las 12.00 horas.

Los melillenses congregados en la plaza, ondeando banderas de España y de Melilla, se han volcado con los monarcas, a los que han recibido con aplausos, 'vivas' y cánticos de "Yo soy español, español, español", "De Ceuta y de Melilla no nos moverán" o "Que viva el rey de España".

Sus majestades, acompañados por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, han sido recibidos por el presidente de Melilla, Juan José Imbroda y la delegada del Gobierno, Sabrina Moh Abdelkader --fuertemente abucheada a su llegada--, y, tras mostrar su cariño a los melillenses congregados en la Plaza de España, han saludado a la corporación municipal.

Ya en la Asamblea de Melilla, Felipe VI y Letizia, mantendrán una reunión de trabajo con Imbroda, autoridades locales y de la cúpula de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la ciudad.

Más tarde, en el Salón Dorado, Felipe VI recibirá la Llave de Oro de la ciudad en un sencillo acto al que están invitadas unas 60 personas, entre la corporación municipal, autoridades locales, diputados y senadores de Melilla en las Cortes y representantes del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal, de las comunidades religiosas católica, islámica, israelí, hindú y de la comunidad gitana.

También habrá representación de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de organizaciones empresariales y sociedad civil, de la universidad, asociaciones y federaciones. Está previsto que Imbroda pronuncie unas palabras y, después, los monarcas firmarán en el Libro de Honor de la ciudad.

Ya por la tarde, sus majestades visitan el colegio público Pintor Eduardo Morillas, ubicado en un barrio residencial muy poblado de Melilla, y finalizarán la jornada con un acto al que acudirán unas 400 personas, entre autoridades y una nutrida representación de la sociedad melillense. Allí su majestad pronunciará unas palabras, en las que presumiblemente recalcará la españolidad de Melilla, como hizo el martes con Ceuta.