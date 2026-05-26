El ministro España tiende la mano al PP para reformar la financiación local: "Hay que seguir mejorando y afinando"

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una sesión plenaria en el Senado, a 26 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha tendido la mano este martes al Partido Popular para abordar la financiación de las entidades locales y ha defendido que los ayuntamientos cuentan actualmente con "más recursos que nunca", aunque ha reconocido la necesidad de seguir "mejorando y afinando" los mecanismos de financiación municipal.

Ha sido durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, después de que el PP preguntara al ministro qué medidas concretas piensa adoptar el Ejecutivo para garantizar una financiación adecuada de las entidades locales, en un contexto marcado además por la cercanía de las próximas elecciones municipales, previstas dentro de un año.

En su respuesta, Arcadi España ha defendido la gestión del Gobierno en materia de financiación local y ha subrayado que los recursos destinados a las entidades locales alcanzaron en 2025 un "techo histórico" de 28.737 millones de euros.

"Son 11.049 millones más que en 2017, un 62,5 por ciento más", ha destacado el ministro, que también ha recordado que las entregas a cuenta se han actualizado incluso en situaciones de prórroga presupuestaria, algo que, según ha señalado, "no ocurría en anteriores gobiernos".

Asimismo, el titular de Hacienda ha reprochado a los 'populares' no haber respaldado algunas de las medidas impulsadas por el Ejecutivo para ampliar el margen financiero de los ayuntamientos.

Por otro lado, el ministro ha explicado que el Gobierno es consciente de la "heterogeneidad" existente entre municipios, ya que mientras algunos cuentan con superávit, otros atraviesan situaciones "muy complejas" de riesgo financiero, elevados niveles de deuda o problemas de liquidez y pago a proveedores.

Por ello, ha señalado que el Ejecutivo ha aprobado medidas de reestructuración de préstamos para consistorios en dificultades entre 2023 y 2025, así como nuevos mecanismos de pago a proveedores para evitar que pequeñas empresas y autónomos se vean afectados por los problemas financieros municipales.

Además, ha recordado que el Gobierno aprobó recientemente 304 millones de euros para facilitar el pago de deudas pendientes por parte de entidades locales.

LLAMAMIENTO AL DIÁLOGO

Para último, Arcadi España ha insistido en que las entidades locales son "una pieza básica de la democracia" y ha apostado por seguir avanzando mediante el diálogo y la cooperación institucional.

"Con diálogo, con trabajo, seguro que tenemos unos ayuntamientos mejor financiados y que pueden ejercer mejor sus competencias", ha zanjado el ministro.