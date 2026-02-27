Mónica García culpa a Feijóo de la polémica sobre el regreso del emérito: Lo que le "impide volver son sus desfalcos"

La ministra de Sanidad, Mónica García, presenta la Jornada ‘Hacia ciudades más habitables, equitativas y saludables’, a 27 de febrero de 2026, en Madrid (España).
La ministra de Sanidad, Mónica García, presenta la Jornada ‘Hacia ciudades más habitables, equitativas y saludables’, a 27 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press
Publicado: viernes, 27 febrero 2026 11:56
MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha recriminado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de haber generado la "polémica" sobre la posibilidad de que el Rey emérito Juan Carlos I vuelva a España y ha lanzado que lo que impide su regreso son sus "desfalcos a los ciudadanos".

"Es una polémica que ha generado el PP. Lo único que impide al rey emérito volver a España son sus casos de corrupción. Eso es lo único que le impide volver a España, sus casos de corrupción y sus casos de desfalco a los ciudadanos", ha remachado García en declaraciones a los medios de comunicación este viernes.

A su vez, la Casa del Rey considera que el emérito puede volver a España pero si quiere salvaguardar tanto su imagen como la de la Corona, entonces debería recuperar también su residencia fiscal en el país.

